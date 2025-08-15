NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Cartel de Los Soles

"EE. UU. está patrullando el Caribe para ACABAR con las drogas con las que el líder del cártel, el dictador Maduro, está inundando nuestro país": congresista Carlos Gimenez

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
El congresista acompañó su publicación con la etiqueta #SOSVenezuela.

El jueves, el Gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como parte de su compromiso para enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó a NTN24 el movimiento y apuntó contra Nicolás Maduro, a quien señaló de "liderar una de las organizaciones criminales más amplias que existen en el hemisferio".

“Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, señaló, haciendo una referencia general sobre las organizaciones criminales designadas.

Rubio, cuyo gobierno designó como terrorista al Cartel de los Soles, organización de la cual señalan que Nicolás Maduro es su líder, señaló que "es una de las organizaciones criminales más amplias que existen en el hemisferio, desafortunadamente no se le ha prestado la suficiente atención".

Y finalizó: “El régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”.

Ahora, este viernes y siguiendo la línea de presión desde el Gobierno Trump hacia el régimen de Maduro, se pronunció el congresista republicano Carlos Gimenez, quien además es miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, del Comité de Seguridad Nacional y del Comité Selecto de la Cámara sobre Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino.

"#SOSVenezuela. Estados Unidos está patrullando el Caribe para ACABAR con las drogas ilegales con las que el líder del cártel, el dictador Nicolás Maduro, está inundando nuestro país", señaló, acompañando el texto con un video del barco de asalto anfibio USS IWO JIMA (LHD-7) de la Armada estadounidense.

Asimismo, se refirió a las recientes palabras de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien aseguró que Estados Unidos ya ha incautado bienes vinculados a Maduro por una suma que supera los 700 millones de dólares.

"¡Gracias al presidente Trump, el régimen de #Venezuela está siendo despojado de todas sus fuentes de ingresos!", dijo Giménez.

