Martes, 23 de diciembre de 2025
Dictadura de Maduro

"EE. UU. no quiere estar en una situación donde se puedan tomar rehenes": Stephen Donehoo sobre la eventual incursión militar terrestre en Venezuela

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con La Tarde de NTN24, Stephen Donehoo, exasesor de Seguridad de la Casa Blanca, opinó sobre el despliegue castrense de la unión americana en el Caribe.

Stephen Donehoo, exasesor de Seguridad de la Casa Blanca, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24 para analizar la sesión con carácter de urgencia que se llevó a cabo este martes en la que se abordó la situación actual en Venezuela.

En ese encuentro, cabe acotar, Estados Unidos ⁠sostuvo que aplicará el máximo de sanciones para privar al ⁠jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de los recursos que, según Washington, usa para financiar al Cartel de los Soles.

La sesión, desarrollada este martes en el seno de Naciones Unidas, recordemos, llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que “no descarta” la posibilidad de que su ejército incursione vía terrestre en territorio venezolano para dar con quienes integran las bandas criminales que transportar drogas a Estados Unidos.

Referente a dicha sesión, Donehoo pronunció: “Estamos a dos días de la Navidad, no sé quién puede estar siguiendo este debate, pero la diplomacia es el arte de lo posible”.

Sobre el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, el exasesor de Seguridad de la Casa Blanca complementó: “Hay que tener en cuenta que Trump tiene posicionada a las Fuerzas Armadas (en el Caribe), para dar un golpe contundente, si esa es la decisión”.

“Hay una preparación, existen las capacidades y las opciones, pero el gobierno de Estados Unidos no quiere estar en una situación donde puedan tomar rehenes (en Venezuela)”, añadió.

En recientes declaraciones, Trump dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, es abandonar el poder en Venezuela.

Al ser consultado por la prensa sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el jefe de Estado de la unión americana puntualizó que “eso depende de él”.

Temas relacionados:

Dictadura de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Régimen de Maduro

ONU

