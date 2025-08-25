NTN24
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
El salvadoreño había sido deportado por un "error administrativo", según el gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país y luego regresó a territorio estadounidense.

Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, volvió a ser detenido este lunes por las autoridades.

El migrante fue detenido en su cita de registro con las autoridades migratorias en Baltimore, estado de Maryland, días después de ser liberado de una prisión en Tennessee, dijo su abogado Simon Sandoval-Moshenberg.

"Hoy, la policía migratoria (ICE) detuvo a Kilmar Ábrego García e inició un procedimiento de expulsión en su contra", confirmó luego en X en la mañana del lunes la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

Esto ocurre luego de que el sábado los abogados de Ábrego García afirmaron que el gobierno estadounidense busca deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Estados Unidos para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

Sin embargo, la defensa de Ábrego alega que desestimaran el caso argumentando que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

El viernes García Ábrego, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

El salvadoreño había sido deportado por un "error administrativo", según el gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país y luego regresó a territorio estadounidense.

Según documentos oficiales, Ábrego García estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.

No obstante, su caso dio un giro con la llegada de Trump al poder cuando la Casa Blanca lo describió como "un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres" y miembro de la pandilla MS-13.

Aunque Ábrego García niega haber cometido cualquier delito, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, sin embargo, él rechazó la oferta.

"El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego", afirmaron.

A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda.

Juristas y defensores de los derechos humanos han criticado duramente lo que consideran deportaciones apresuradas sin una audiencia judicial, en violación de la legislación estadounidense.

Este lunes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se pronunció sobre el caso y calificó a Ábrego como "miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil".

"Hoy, la policía de ICE arrestó a Kilmar Abrego García y lo están procesando para su deportación. El presidente Trump no va a permitir que este inmigrante ilegal, que es miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses", dijo.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional, presentó los supuestos argumentos sobre la detención del hombre:

"En 2019, la Unidad de Pandillas de la Policía del Condado de Prince George confirmó que Abrego García era miembro de la MS-13. Al ser arrestado, se le encontraron fajos de dinero en efectivo y drogas, y se encontraba con otros dos miembros de la MS-13", dice.

Asimismo, menciona que "el 1 de diciembre de 2022, la Patrulla de Carreteras de Tennessee detuvo a Abrego García por exceso de velocidad. Al acercarse al vehículo, el agente que lo interceptó notó que había otras ocho personas en él (...) No había equipaje en el vehículo, lo que llevó al agente que lo interceptó a sospechar que se trataba de un incidente de trata de personas".

Sobre la acusación de violencia doméstica, el DHS meciona que "Jennifer Vásquez, esposa de García, solicitó una orden de protección contra él. Afirmó que la golpeó, la arañó, le arrancó la camisa y le causó moretones".

Finalmente, asevera que, "según documentos judiciales , Kilmar Abrego García también solicitó fotografías de desnudos de una menor".

