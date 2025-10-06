El gobierno de Donald Trump declara a Chicago como "zona de guerra" en medio de arremetida contra la migración irregular

El gobierno de Donald Trump calificó el domingo a Chicago como una "zona de guerra" como un nuevo movimiento para justificar el despliegue de soldados en contra de la administración demócrata del estado.

Esto ocurre luego de que el sábado, el mandatario confirmara el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de políticos locales.

Según la oposición, que critica la arremetida de Trump contra la migración, asegura que el presidente ejerce su poder de manera autoritaria.

Sin embargo, fichas gubernamentales como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendieron la medida.

Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que una minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58% se opone.

Trump, quien el martes pasado habló de usar el ejército para una "guerra interna", no da señales de ceder en su campaña de línea dura y ha lanzado una campaña de militarización principalmente en estados demócratas.

"Portland (Oregon) está en llamas. Hay insurrectos por todas partes", dijo el domingo.

Sin embargo, en la ciudad del noroeste del país la campaña de Trump se topó con un obstáculo: la jueza federal Karin J. Immergut, bloqueó temporalmente en dos ocasiones afirmando que no había "insurrección en Portland ni amenaza para la seguridad nacional".

Uno de los asesores clave de Trump, Stephen Miller, calificó la orden de la jueza de "insurrección legal".

Pese a ello, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, informó el domingo que un contingente de "101" guardias nacionales llegados desde California fueron desplegados.

"No hay necesidad de una intervención militar en Oregón. No hay una insurrección en Portland", afirmó Kotek.

Además del despliegue de tropas, la ofensiva de Trump está siendo liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia que está creciendo rápidamente tanto en personal como en funciones.

Las redadas del ICE en todo el país, principalmente en ciudades demócratas, son protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados.