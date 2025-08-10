Huellas de dinosaurios emergieron tras devastadoras inundaciones en Texas

Las devastadoras inundaciones que afectaron al estado estadounidense de Texas a principios de julio, y que cobraron la vida de más de 130 personas, dieron paso al descubrimiento de huellas de dinosaurios que emergieron en el condado de Travis.

De acuerdo con la cadena CNN, el hallazgo tuvo lugar a lo largo de la zona de Sandy Creek cuando un voluntario que colabora con la limpieza de escombros encontró “15 grandes huellas de dinosaurio de tres garras, esparcidas en un patrón entrecruzado”.

Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson en la Universidad de Texas en Austin, citado por el medio antes mencionado, aseguró que las huellas pertenecen a una especie prehistórica de unos 11 metros de largo.

“Las huellas que sin duda son de dinosaurios fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de unos 11 metros de largo”, dijo.

Según los informes del experto, las pisadas tiene aproximadamente entre 110 y 115 millones de años de antigüedad y cada una mide alrededor de 45 a 50 centímetros.

Brown argumentó que es posible determinar la antigüedad de las pisadas gracias a que vías fluviales como Sandy Creek “cortan la piedra caliza de la Formación Glen Rose, que es la capa de roca que contiene las huellas y que tiene alrededor de 110 millones de años”.

El lugar del hallazgo suele estar muy seco, pero durante la inundación del mes pasado el nivel subió a seis metros, según dijo el juez Andy Brown, del condado de Travis.

Ante eso, Brown explicó que el agua “arrastró árboles, autos, casas, lo que hubiera en su camino” y que “en el área de las huellas de dinosaurio, derribó los árboles alrededor y también se llevó la tierra y grava que cubría algunas de ellas”.

La crítica situación en Texas dejó al menos 135 personas muertas en el centro del estado, incluyendo más de 36 niños, luego de que fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas al inicio del fin de semana del 4 de julio, feriado en Estados Unidos.

La Administración del presidente Donald Trump fue duramente cuestionada por la gestión de la crisis y el impacto de los recortes presupuestarios del gobierno federal a los servicios meteorológicos.