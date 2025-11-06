Milei calificó a Maduro como "la peor cloaca del planeta Tierra" y se refirió al fraude electoral en comicios en Venezuela de 2024

En entrevista con el medio argentino “La Derecha Diario”, el presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a Nicolás Maduro por haberlo llamado “nazi”.

VEA TAMBIÉN Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados o

“Un dictador, o sea que me insulte ese energúmeno es un premio, si algo que pertenece a la peor cloaca del planeta Tierra me insulta, casi que es un halago, y ahí tiene, ese dictador está usando utilizar ese término conmigo, si estuviera en Argentina le haría un juicio por banalización del holocausto”, comentó el mandatario.

Asimismo, se refirió a al fraude electoral en los comicios de julio de 2024 en Venezuela. “Es un dictador que hace fraude. Los hechos hablan por sí mismos, o sea, fue una elección y perdió escandalosamente y como no le gustó el resultado de las elecciones ahora está persiguiendo a sus opositores”, afirmó.

No obstante, calificó la situación de Venezuela como “complicada”. “Es lo que la gente no entiende respecto a los riesgos del socialismo, una vez que se instaura en el poder, no tienen problema de incurrir a las herramientas que sea con tal de retener el poder”.

Explicó que los regímenes no tienen límites, pues “si tienen que hacer fraude, hacen fraude y si tienen que encerrar a opositores lo hacen y si tiene que matar gente lo hacen, entonces por eso es complicado la pelea contra el socialismo”.

Los gobiernos como Maduro nunca van a aceptar “que tienen envidia, eso seria aceptar que es una basura de persona, pero la izquierda trabaja sobre eso y el problema es que tiene consecuencias sobre los derechos de propiedad (…) y por ende terminan generando siempre empobrecimiento”, aseguró Milei.

Finalmente, hizo una crítica hacia los gobiernos socialistas. “Ellos son los campeones de los derechos, pero son los primeros en recortar derechos”, concluyó.