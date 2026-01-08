NTN24
El senador republicano Rick Scott propone crear el Día de la Liberación de Venezuela para recordar la captura de Nicolás Maduro

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Rick Scott, senador republicano - Foto: EFE
Rick Scott, senador republicano - Foto: EFE
El congresista presentó una resolución para que sea recordada la operación de la administración de Donald Trump que conllevó a la captura de Nicolás Maduro.

El senador republicano Rick Scott, junto a otros congresistas estadounidenses, presentó este jueves una resolución para crear el Día de la Liberación de Venezuela en reconocimiento al trabajo hecho por las fuerzas estadounidenses por la operación que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro.

El senador Rick Scott ha presentado una resolución en la que elogia al ejército de los Estados Unidos por su reciente acción en Venezuela con la detención del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, señaló en un comunicado la oficina del congresista.

La resolución elogia la precisión de la operación y el liderazgo de la administración Trump en la lucha por un hemisferio occidental más libre y seguro, allanando el camino para una Venezuela democrática. Los senadores Tommy Tuberville, Cynthia Lummis, John Curtis, Eric Schmitt, Ted Budd, Katie Britt, Mike Rounds, Tom Cotton, Marsha Blackburn y Kevin Cramer son copatrocinadores de la resolución”, agregó.

o

Tras la captura de Nicolás Maduro se espera una transición democrática en Venezuela, por lo que el senador ha mantenido conversaciones con la líder de la democracia María Corina Machado.

El pasado martes, Scott mantuvo una llamada telefónica con María Corina, quien pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela.

o

El congresista también dio a conocer que la líder democrática se mostró agradecida con el presidente Donald Trump por la operación militar en territorio venezolano que posibilitó la captura de Nicolás Maduro.

