En Imágenes | Así quedó Mene Grande, epicentro del enjambre sísmico que sacudió Venezuela

La agencia de noticias AFP llegó hasta Mene Grande, en el estado Zulia, epicentro de una serie de sismos que sacudieron el occidente venezolano, pero que también se sintió en Caracas.

El fotógrafo Alejandro Paredes logró registrar las grietas en las paredes del Hospital Luis Razeti, que atiende a toda la población.

La mayoría del personal y los pacientes tuvo que desalojar el lugar y mantenerse fuera, hasta un día después del primer sismo de magnitud 6,3.

Mene Grande, conocida también como la sucursal del sol, es una población situada en el municipio Baralt en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, y tiene unos 28 mil habitantes.

10 minutos después del primer gran sismo, se produjo una réplica de 4.7 y en aproximadamente dos horas hubo al menos 7 movimientos que no superaron los 4.0.

Siendo las 22:42, se registró el segundo de los grandes sismos de la noche con una magnitud de 5.3 y una profundidad de 78km y epicentro en El Zulia, la ciudadanía reportó fuertes movimientos.

Una hora después se registró uno de magnitud 6.3 con epicentro a 44km del municipio de San Timoteo, muy cerca de Mene Grande.

Los sismos se sintieron en Caracas, Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo.

No se registraron víctimas fatales.