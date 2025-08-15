NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Presos políticos en Venezuela

En menos de 48 horas el régimen de Maduro suma al sindicalista Roberto Campero a la lista de presos políticos

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Roberto Campero, profesor y líder sindical
Sus familiares denuncian que no conocen el paradero del directivo sindical.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y el politólogo Nicmer Evans, reportaron la detención arbitraria de otro líder sindical en Venezuela, en medio de una ola represiva contra activistas y gremios.

o

Se trata del profesor Roberto Campero, a quien arrestaron en horas de la noche de este jueves tras allanar su vivienda en Turmero, estado Aragua.

Señalaron que funcionarios de organismos de seguridad desconocidos y sin identificación, derribaron la puerta de la residencia y se lo llevaron. Sus familiares denuncian que no conocen el paradero del directivo sindical.

"La casa del Prof. Roberto Campero, dirigente de Sitraenseñanza en el estado Aragua, fue allanada por un cuerpo policial desconocido. A sus familiares les quitaron celulares y laptops. Se desconoce su paradero".

Este jueves un grupo de sindicalistas protestó en Caracas en rechazo a la represión y para exigir la libertad de los presos políticos. Además durante la jornada, recordaron que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a menos de un dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

o

"Hay un espacio ahorita de represión inaudita que se viene generando contra el pueblo venezolano. Y en esa situación, nosotros queremos rechazar la manera cómo no solamente se reprime al pueblo, a los trabajadores, a los dirigentes sociales, sino a los que protestan", afirmó el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eduardo Sánchez.

Apenas el pasado miércoles 13 de agosto las organizaciones de derechos humanos habían celebrado la excarcelación de Martha Lía Grajales, activista y vocera en las protestas de las madres de los presos políticos en Venezuela, cuando horas después fue encarcelada Rusbelia Astudillo, defensora de los jubilados.

o

Representantes de los gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, o lo que varios grupos llaman "la puerta giratoria" y las fuerzas de orden del régimen siguen al acecho.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Sindicato

Profesor

Detenciones arbitrarias

DDHH VENEZUELA

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Actualidad

Ver más
Simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Conozca en dónde serán los principales puntos de concentración de las movilizaciones en apoyo a Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto

Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Benjamín Netanyahu

Benjamin Netanyahu afirma que su nuevo plan para Gaza es "la mejor forma de terminar la guerra"

Presos colombianos (AFP)
Ecuador

Gobierno de Ecuador veta por 40 años el ingreso a cientos de presos colombianos deportados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Karol G

Por qué Karol G encabezará un show de medio tiempo de la NFL en Brasil y no en Estados Unidos: la colombiana se confiesa "orgullosa"

Jerome Powell, presidente de la FED, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Reserva Federal de Estados Unidos

¿Mantendrá la FED su independencia pese a las presiones del gobierno Trump para que baje las tasas de interés?

Alejandro 'papu' Gómez, futbolista - Fotos: Instagram
Fútbol

El épico video con el que campeón del Mundo anuncia que vuelve al fútbol luego de dos años sancionado por dopaje

Ronald Ojeda - Archivo
Secuestro Ronald Ojeda

Detienen en Chile a alias "Gordo Alex", presunto miembro del Tren de Aragua, implicado en el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Conozca en dónde serán los principales puntos de concentración de las movilizaciones en apoyo a Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto

Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Benjamín Netanyahu

Benjamin Netanyahu afirma que su nuevo plan para Gaza es "la mejor forma de terminar la guerra"

Presos colombianos (AFP)
Ecuador

Gobierno de Ecuador veta por 40 años el ingreso a cientos de presos colombianos deportados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano