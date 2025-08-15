En menos de 48 horas el régimen de Maduro suma al sindicalista Roberto Campero a la lista de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y el politólogo Nicmer Evans, reportaron la detención arbitraria de otro líder sindical en Venezuela, en medio de una ola represiva contra activistas y gremios.

Se trata del profesor Roberto Campero, a quien arrestaron en horas de la noche de este jueves tras allanar su vivienda en Turmero, estado Aragua.

Señalaron que funcionarios de organismos de seguridad desconocidos y sin identificación, derribaron la puerta de la residencia y se lo llevaron. Sus familiares denuncian que no conocen el paradero del directivo sindical.

"La casa del Prof. Roberto Campero, dirigente de Sitraenseñanza en el estado Aragua, fue allanada por un cuerpo policial desconocido. A sus familiares les quitaron celulares y laptops. Se desconoce su paradero".

Este jueves un grupo de sindicalistas protestó en Caracas en rechazo a la represión y para exigir la libertad de los presos políticos. Además durante la jornada, recordaron que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a menos de un dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

"Hay un espacio ahorita de represión inaudita que se viene generando contra el pueblo venezolano. Y en esa situación, nosotros queremos rechazar la manera cómo no solamente se reprime al pueblo, a los trabajadores, a los dirigentes sociales, sino a los que protestan", afirmó el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eduardo Sánchez.

Apenas el pasado miércoles 13 de agosto las organizaciones de derechos humanos habían celebrado la excarcelación de Martha Lía Grajales, activista y vocera en las protestas de las madres de los presos políticos en Venezuela, cuando horas después fue encarcelada Rusbelia Astudillo, defensora de los jubilados.

Representantes de los gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, o lo que varios grupos llaman "la puerta giratoria" y las fuerzas de orden del régimen siguen al acecho.