"En Venezuela continúa el encarcelamiento de presos políticos que están enfermos": activista tras nuevas excarcelaciones del régimen de Maduro

Este jueves, la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó de la excarcelación de 87 presos políticos, que luego el régimen confirmó que son 88, que estaban aislados en la peligrosa cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, a hora y media de Caracas.

Para hablar sobre este tema, Diego Armando Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El activista afirmó en la entrevista que “hemos, junto a familiares que nos han escrito, confirmado alrededor de 55 personas que han sido excarceladas esta madrugada de este 1 de enero que se suman a las que se reportaron al pasado 25 de diciembre”.

“En Venezuela el miedo que se ha instaurado y la política de terrorismo de Estado que se implementado durante todo este tiempo después de las elecciones del 28 de julio ha hecho que muchas personas tengan miedo de denunciar y decir públicamente lo que pasa con sus familiares”, añadió.

Además, comentó que “es tanto el tema de terror, el maltrato psicológico con el que salen de allí. Incluso les dicen que si aparecen públicamente diciendo o informando lo que les ocurrió o qué pasó dentro de la cárcel que también van a ser objeto de represión”.

Por ello “estas cifras casi nunca se pueden confirmar porque existe una política de ocultamiento de parte de las propias personas que están al frente de estas instituciones para que no se conozca la realidad”.

“En Venezuela continúa la represión, el encarcelamiento de presos políticos que están enfermos; que tiene cáncer terminar, que tiene patologías graves y que no les han otorgado medidas humanitarias”, puntualizó.