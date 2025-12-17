EN VIVO Y EN ESPAÑOL: Discurso presidencial de Donald Trump a la nación

Hay expectativa por el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre.

"¡Lo mejor está por llegar!" aseguró Trump en el mensaje que publicó en Truth Social para anunciar este discurso, once meses después de llegar al poder.

"El mensaje esta noche será que heredamos un desastre, hemos hecho un trabajo formidable y seguimos en ello, y nuestro país será más fuerte que nunca", declaró este miércoles a periodistas.

VEA TAMBIÉN "No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar": Trump sobre bloqueo a buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela o

El mandatario "quizás insinúe algunas políticas que también llegarán en el Año Nuevo", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Con 79 años y en su último mandato, Trump ha tenido políticas antiinmigratorias implacables y una política económica que repite el mensaje de su primera presidencia: recortes de impuestos y liberalización.

La política comercial sin embargo es marcadamente diferente, con una serie de aranceles, que han tenido un cierto impacto en el nivel de inflación y han sacudido el comercio global.

El gobierno Trump no consigue dominar totalmente el aumento de los precios, actualmente en torno al 2,75% interanual, aunque Trump recuerda insistentemente que durante la anterior presidencia la inflación llegó a rondar el 9%.

La recuperación económica está "doblando la esquina" tras un año de "incertidumbre", declaró esta semana uno de los miembros de la Reserva Federal, John Williams.

Pero el nerviosismo cunde entre los republicanos ante las elecciones de medio mandato, en noviembre de 2026.

Trump, el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos, presume de una nueva "Edad de oro” en Estados Unidos y recientemente calificó la economía con un "A++++".

Los demócratas, sin un líder claro aún para las presidenciales de aquí a tres años, han logrado cambiar el debate con un mensaje centrado en la "asequibilidad".

VEA TAMBIÉN Jefe del gabinete de Trump insinuó que el verdadero objetivo del despliegue en el Caribe es un cambio de régimen en Venezuela, según Vanity Fair o

En especial a causa del temido aumento de las pólizas de seguro médico a partir de enero, debido al fin de una serie de subvenciones que estaban en vigor desde la epidemia del covid-19.

Trump reaccionó con su estilo característico en un reciente discurso en Pensilvania y afirmó que esa insistencia demócrata sobre la "asequibilidad", es decir, el coste de la vida, es un "fraude".

Según una encuesta de la Universidad de Chicago para The Associated Press, publicada la semana pasada, solo el 31% de los estadounidenses está satisfecho con la política económica de Trump.

Pero las encuestas también demuestran que la polarización sigue marcando la vida política estadounidense: la inmensa mayoría de los votantes republicanos volverían a votar por el magnate.

Siete de cada 10 latinos desaprueban la gestión de Trump, según un estudio publicado en noviembre por el centro de análisis Pew Research Center. Pero los latinos que votaron por el presidente consideran aún en una mayoría (67%) que está haciendo un buen trabajo.

Los estadounidenses se muestran mayoritariamente satisfechos con la política exterior, pero en ese rubro las fisuras aparecen en el propio campo republicano.

Figuras de su movimiento Make America Great Again (MAGA) critican los esfuerzos de Trump y de la plana mayor de su gobierno por lograr acuerdos de paz en Ucrania y Gaza, en lugar de solucionar los asuntos internos.

Las señales de que su equipo ha empezado a darse cuenta de que el problema es serio crecen.

Los republicanos sufrieron fuertes derrotas en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey, mientras que ganaron en un bastión tradicional en Tennessee, aunque con mucho menos margen.

Trump protagonizará otro mitin de estilo electoral en Carolina del Norte el viernes.