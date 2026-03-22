Encuentran sin vida a actriz dentro de autobús en terminal de transporte: esto se sabe

La actriz, docente y activista del movimiento feminista argentina, Mariana Pizarro, fue encontrada sin vida dentro de un autobús que acababa de arribar a la terminal de Posadas, en Misiones (Argentina).

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El cuerpo de Pizarro, de 55 años, fue hallado por el conductor del vehículo de pasajeros de gran capacidad, al intentar despertarla al concluir el viaje desde Buenos Aires.

La policía argentina, a través de sus especialistas en criminalística, realizó peritajes en el lugar para esclarecer la causa del deceso.

Las primeras indagaciones sugieren que no había signos de violencia en el cuerpo, por lo que se descartó un hecho delictivo.

Por ende, la causa se investiga bajo el 'protocolo de muerte súbita' mientras se aguardan los resultados oficiales.

En ese sentido, todo apunta a que la actriz habría fallecido por causas naturales, aunque las autoridades continúan con las averiguaciones.

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Pizarro, de acuerdo con sus allegados, era una destacada figura del ámbito cultural, que se desempeñaba como actriz, investigadora y activista feminista.

Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y desarrolló proyectos artísticos tanto en Argentina como en Norteamérica.

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Diferentes instituciones, entre ellas la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones, expresaron sus condolencias, destacando su dedicación al ámbito social y educativo de la región.