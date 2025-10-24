NTN24
Petro en Lista Clinton

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con La Tarde de NTN24, el politólogo Fernando Posada también habló sobre las implicaciones que tendría la creación de una Asamblea Nacional Constituyente.

El presidente Gustavo Petro afronta varios desafíos, la mayoría de ellos en torno a sus propuestas de gobierno, las cuales, a menos de un año de terminar su gobierno, no ha logrado ejecutar, ya que no han sido aprobadas por parte del legislativo colombiano como él esperaba.

A esta situación se le suma a la profunda crisis diplomática que vive actualmente Colombia con Estados Unidos.

o

El mandatario ha considerado en varias oportunidades llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, con la que buscaría hacer “una reforma integral a la Constitución de 1991”, pues considera que actualmente la nación se encuentra en un “bloqueo institucional”, hecho que le impide desarrollar sus “políticas sociales”.

Frente a esto, este viernes 24 de octubre el mandatario convocó a una movilización en favor de su propuesta a una “Asamblea Nacional Constituyente”, la cual considera podría ser una alternativa para poder llevar a cabo las iniciativas de su gobierno.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el politólogo Fernando Posada habló sobre las implicaciones que tendría la creación de una asamblea nacional constituyente y la profunda crisis que enfrentan Colombia y Estados Unidos.

“No es una solución; la constituyente que ha propuesto el gobierno Petro desde hace un año y medio es uno de los peores de los peores escenarios en términos institucionales para un momento como el que está viviendo Colombia”, indicó Posada ante esta iniciativa.

El politólogo hizo énfasis en que “el funcionamiento de un estado no va a cambiar realmente porque le agreguen o le cambien un artículo a la constitución”. Esto haciendo referencia a la reforma integral que propone el mandatario colombiano.

o

En cuanto a la reciente vinculación del presidente Gustavo Petro, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, Fernando Posada indicó que se veía que “el gobierno de EE. UU. buscaría dirigir estas consecuencias hacia las cabezas del gobierno colombiano” y no hacia el país.

“Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU. desde la pérdida de Panamá”, puntualizó el politólogo.

Temas relacionados:

Petro en Lista Clinton

Asamblea Nacional Constituyente

Crisis EE. UU. - Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

