NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Hezbolá

El aumento de la presencia de Hezbolá en Venezuela es denunciado ante el Senado de EE.UU.

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Integrantes del grupo paramilitar Hizbulá / Foto: AFP
En la sesión participó un grupo de expertos que debatió sobre el papel de Hezbolá en América Latina.

"La extensión y profundidad de la presencia de
Hezbolá en Venezuela se ampliaron drásticamente", alertó Marshall Billingslea, exsubsecretario para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, durante una audiencia en el Senado este martes.

o

En la sesión participó un grupo de expertos que debatió sobre el papel de Hizbulá en América Latina.

Según detalló Billingslea, existe "documentación que demuestra que el Gobierno venezolano adjudicaba contratos a empresas tapadera de Hizbulá ya en 2001, y cuando Maduro tomó el control, la extensión y profundidad de la presencia de Hizbulá en Venezuela se ampliaron drásticamente".

La exfuncionaria estadounidense además denunció que se construyó un centro de entrenamiento paramilitar en la isla de Margarita y presuntamente les facilitaron pasaportes a los integrantes de Hizbulá.

"Sabemos que algunas de esas personas se trasladaron a Estados Unidos y que algunas de ellas tienen vínculos directos con Hizbulá", añadió.

Por otra parte, expertos que participaron en la audiencia, también apuntaron en Colombia también hay presencia del grupo paramilitar musulmán chií libanés.

o

"No sé si ha habido un aumento de la presencia de Hezbolá en el país. Antes de esta Administración había mucho más esfuerzo conjunto del que hay ahora, en cooperar con EE.UU. y otros países, para atajar el problema", apuntó Matthew Levitt, que fue subsecretario de Inteligencia y Análisis del Tesoro, después de que el senador republicano Bernie Moreno le preguntara por los esfuerzos del presidente colombiano, Gustavo Petro, reseñó EFE.

Temas relacionados:

Hezbolá

Paramilitares

Régimen de Maduro

Chavismo

Senado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu y Donald Trump (EFE)
Israel

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Alias Iván Mordisco - EFE
Secuestrados

Misión médica que había sido secuestrada por guerrilleros en Colombia fue liberada tras un día en cautiverio

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Linda Caicedo, protagonista con el Real Madrid en el inicio de la Champions - Foto: EFE
Linda Caicedo

Linda Caicedo, protagonista en la victoria del Real Madrid sobre la Roma en el inicio de la Champions League Femenina

Benjamin Netanyahu y Donald Trump (EFE)
Israel

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Viaje a la Luna - Foto Canva
Nasa

Artemis ll se prepara para volver a la Luna: ¿qué retos extremos esperan a su tripulación?

Fede Dorcaz - AFP
Muerte

Asesinaron al actor y cantante argentino Fede Dorcaz en Ciudad de México antes de su debut en un reality show

Alias Iván Mordisco - EFE
Secuestrados

Misión médica que había sido secuestrada por guerrilleros en Colombia fue liberada tras un día en cautiverio

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

Kendrick Lamar - Foto EFE
Concierto

Alcaldía de Bogotá explica las razones por las que fue cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda