El aumento de la presencia de Hezbolá en Venezuela es denunciado ante el Senado de EE.UU.

"La extensión y profundidad de la presencia de

Hezbolá en Venezuela se ampliaron drásticamente", alertó Marshall Billingslea, exsubsecretario para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, durante una audiencia en el Senado este martes.

En la sesión participó un grupo de expertos que debatió sobre el papel de Hizbulá en América Latina.

Según detalló Billingslea, existe "documentación que demuestra que el Gobierno venezolano adjudicaba contratos a empresas tapadera de Hizbulá ya en 2001, y cuando Maduro tomó el control, la extensión y profundidad de la presencia de Hizbulá en Venezuela se ampliaron drásticamente".

La exfuncionaria estadounidense además denunció que se construyó un centro de entrenamiento paramilitar en la isla de Margarita y presuntamente les facilitaron pasaportes a los integrantes de Hizbulá.

"Sabemos que algunas de esas personas se trasladaron a Estados Unidos y que algunas de ellas tienen vínculos directos con Hizbulá", añadió.

Por otra parte, expertos que participaron en la audiencia, también apuntaron en Colombia también hay presencia del grupo paramilitar musulmán chií libanés.

"No sé si ha habido un aumento de la presencia de Hezbolá en el país. Antes de esta Administración había mucho más esfuerzo conjunto del que hay ahora, en cooperar con EE.UU. y otros países, para atajar el problema", apuntó Matthew Levitt, que fue subsecretario de Inteligencia y Análisis del Tesoro, después de que el senador republicano Bernie Moreno le preguntara por los esfuerzos del presidente colombiano, Gustavo Petro, reseñó EFE.