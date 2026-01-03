NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El coronel retirado del Ejército estadounidense, Eric Rojo, conversó sobre la captura de Nicolás Maduro.

Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, conversó con NTN24 sobre los ataques estadounidenses a instalaciones militares en Venezuela.

El coronel retirado comentó: “Maduro nunca iba a salir de Miraflores voluntariamente. Fue capturado, lo más seguro, por miembros en colaboración de la CIA, de la DEA; pero ya vemos que los coroneles están actuando como se debe de hacer en defensa de su país”.

Y “aunque es simbólico, deben de dejar de insultar a Simón Bolívar y quitar todos esos lemas bolivarianos que realmente un símbolo de la opresión y de lo que representa y fue Simón Bolívar”.

Rojo expresó que “esto fue una operación quirúrgica muy bien ejecutada. Y ya vemos que cuando la rata principal se fue, las demás ratas están tratando de salirse del barco”.

o

“Pero la presencia de Estados Unidos ya debe de estar fuera del país, fue sencillamente a hacer lo necesario, para sacar a Maduro y a su esposa del país”, agregó.

Por lo que considera que “ahora el futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos, de los militares que se consideran legitimantes ciudadanos de Venezuela y no de la farsa bolivariana que creó Chávez”.

“Esperemos que haya poco derramamiento de sangre de algún miembro del régimen que trate de defenderse en lugar de huir”, puntualizó.

Asimismo, explicó que “el régimen estaba apoyado por altos militares, otros civiles, la Corte Suprema ilegítima, el Congreso ilegítimo; todos ellos tienen que estar buscando un punto de salida y los más tontos probablemente estén tratando de crear un nuevo régimen que no va a funcionar”.

Sobre la extracción del líder del régimen venezolano, el coronel retirado del ejército estadounidense aseguró: “A Maduro lo entregaron venezolanos a las fuerzas de Estados Unidos”.

“Esta acción tan limpia como se hizo no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación ya sea con la CIA y la DEA para preparar el paquete y un ingreso rápido de las fuerzas de Estados Unidos sin bajas y una ejecución perfecta que se práctica constantemente”, sentenció.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

CIA

DEA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Maduro capturado

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Teniente general Evan L. Pettus asume el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos AFP
Estados Unidos

Teniente general Evan L. Pettus asume el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. (EFE)
Alexander Lukashenko

El presidente de Bielorrusia se reunió de nuevo con enviado del régimen venezolano en medio de creciente presión de Trump sobre Maduro

Foto: AFP
Hamás

Brazo armado de Hamás desafía a Israel y Estados Unidos: "no renunciará" a las armas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

El insólito gol que le marcaron al 'Dibu' Martínez en la Premier League: empujó a uno de sus compañeros de la selección argentina

Teniente general Evan L. Pettus asume el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos AFP
Estados Unidos

Teniente general Evan L. Pettus asume el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. (EFE)
Alexander Lukashenko

El presidente de Bielorrusia se reunió de nuevo con enviado del régimen venezolano en medio de creciente presión de Trump sobre Maduro

Foto: AFP
Hamás

Brazo armado de Hamás desafía a Israel y Estados Unidos: "no renunciará" a las armas

Jada Pinkett y Will Smith | Foto: EFE
Jada Pinkett-Smith

Jada Pinkett está siendo demandada por presuntamente haber amenazado a uno de los amigos más cercanos de Will Smith

Trata de personas - Foto de referencia: Canva
Trata de personas

Capturan a "Yaneidis": Engañaba a jovencitas en Margarita para prostituirlas en Trinidad

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

La tierna pregunta que hizo el hijo de J Balvin sobre el nombre artístico del cantante que enternece las redes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre