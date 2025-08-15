NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Estados Unidos

Esta es la nación de América del Sur que firmó un Acuerdo de Tercer País Seguro con EE. UU.

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Rubén Ramírez y Marco Rubio - Departamento de Estado
Rubén Ramírez y Marco Rubio - Departamento de Estado
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que “este es solo otro ejemplo de cooperación y de la capacidad de trabajar juntos para prevenir algo que preocupa mucho a ambos países”.

El Departamento de Estado anunció la firma de un Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) entre Estados Unidos y Paraguay, el cual ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en su país.

Según la dependencia norteamericana, en cabeza del secretario Marco Rubio, dicha alianza permite a ambos países “compartir la carga que supone la gestión de la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo” en EE. UU.

“Este acuerdo es solo un ejemplo de la amplia asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay. Bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña, estamos profundizando la cooperación en los aspectos de seguridad, diplomático y económico. Juntos, combatimos la delincuencia transnacional, contrarrestamos a los actores malignos y promovemos la estabilidad regional”, puntualizó el Departamento de Estado.

o

Por otro lado, el Gobierno estadounidense destacó que “la designación por parte de Paraguay de organizaciones terroristas clave refleja su compromiso con los intereses regionales y mundiales”.

Asimismo, dijo que su enorme potencial económico ofrece oportunidades para una mayor colaboración en materia de energía, minería y tecnología.

“Este es solo otro ejemplo de cooperación y de la capacidad de trabajar juntos para prevenir algo que preocupa mucho a ambos países, que es la migración ilegal e irregular, que supone una amenaza a la seguridad nacional”, escribió Rubio en X.

El convenio fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, en Washington D. C., el jueves 14 de agosto.

A través de X, el presidente Santiago Peña aseguró: “El Paraguay está profundamente comprometido con la defensa de la democracia y los derechos humanos. El acuerdo que firmamos hoy como aliado de los EE. UU. es un paso más en ese sentido y en la construcción de un mundo más seguro para todos”.

o

De acuerdo con la cadena CNN, el convenio es el primero de su tipo que se firma durante el segundo Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha establecido una dura política migratoria desde que asumió en enero.

Durante 2019, el mandarino republicano firmó alianzas migratorias con Guatemala, El Salvador y Honduras, pero fueron anulados por su antecesor Joe Biden.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Acuerdo

Paraguay

Marco Rubio

Latinoamérica

Asilo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Actualidad

Ver más
Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Miguel Uribe Turbay

Así avanzan las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Foto de referencia (AFP)
Accidente

Evacúan de emergencia a pasajeros de un avión que iba a despegar en EE. UU. por incendio en los frenos

Tuvalu - Foto: Canva
Cambio Climático

Tuvalu: la nación que podría desaparecer por el cambio climático

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Miguel Uribe Turbay

Así avanzan las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Foto de referencia (AFP)
Accidente

Evacúan de emergencia a pasajeros de un avión que iba a despegar en EE. UU. por incendio en los frenos

Rueda de prensa en Seúl - Foto AFP
Fútbol europeo

"La decisión más difícil que he tomado en toda mi carrera": leyenda de campeón de Europa se despide entre lágrimas de su equipo

Tuvalu - Foto: Canva
Cambio Climático

Tuvalu: la nación que podría desaparecer por el cambio climático

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La fecha y el lugar del sorteo del Mundial 2026 ya estarían definidos: ciudad que no albergará ningún juego sería la elegida

Fluminense se despide a Jhon Arias / FOTO: EFE
Jhon Arias

Así fue la impresionante ovación con la que despidieron a Jhon Arias de Fluminense, hasta los hinchas de Flamengo lo respetan

Donald Trump y Vladimir Putin (AFP)
Estados Unidos

Trump y Putin acuerdan celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" para dialogar sobre Ucrania

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano