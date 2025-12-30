Histórico delantero que marcó más de 50 goles con la selección de su país seguirá jugando fútbol profesional un año más a sus 58 años

A sus 58 años, el otrora internacional japonés Kazuyoshi Miura prolongará su carrera como futbolista tras anunciar este martes su llegada en calidad de cedido al Fukushima United, de la tercera división nipona.

"Mi pasión por el fútbol no ha cambiado, independientemente de la edad que tenga", aseguró el delantero en un comunicado del club, al que llega procedente del Yokohama FC que juega en la segunda división de la liga local.

Apodado "King Kazu", Miura, quien cumplirá 59 años en febrero, militó la temporada pasada en el Atlético Suzuka, de la cuarta categoría del fútbol japonés, también cedido por Yokohama FC.

El incombustible jugador regresó a Japón en 2024 después de un paso por el Oliveirense, de la segunda división de Portugal.

Miura debutó como futbolista profesional en 1986 con el club brasileño Santos, y también jugó en Japón, Italia, Croacia y Australia.

Fue uno de los jugadores más conocidos de Asia en los años 1990, y contribuyó a dar a conocer el fútbol japonés a raíz del lanzamiento de la J-League, el primer campeonato profesional en el archipiélago, en 1993.

Debutó con la selección japonesa en 1990, y marcó 55 goles en 89 partidos con los "Samuráis Azules".

Miura, con la prolongación de su carrera, ha sorprendido al mundo del fútbol en tiempos en los que el portugués Cristiano Ronaldo, con 40 años, se ha convertido en el máximo referente de buen juego a una edad avanzada.

Cristiano Ronaldo pasa los últimos momentos de su destacada carrera en el club saudí del Al-Nassr al que llegó en diciembre de 2022 días después del Mundial de Qatar.

Desde su arribo a Arabia Saudita, Ronaldo no ha parado de marcar goles pese a que muchos lo daban por retirado.

De hecho, en Arabia Saudita ha logrado llegar a los 956 goles de su carrera por lo que muchos estiman que podría alcanzar la cifra de los 1.000 antes del retiro si se lo permite su estado físico que ha probado, de momento, estar en óptimas condiciones.