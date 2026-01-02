NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Operación Lanza del Sur

"Esta parece ser la zona exacta donde cayeron": Petro muestra lugar en el que dice se lanzaron al mar sobrevivientes de recientes ataques de EE. UU. contra presuntas narcolanchas

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente colombiano aseguró que la información fue “conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó una imagen con una zona demarcada en la que asegura que se lanzaron al mar los sobrevivientes de un reciente ataque de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas.

“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar”, afirmó Petro en un mensaje en X.

Petro aseguró que la información fue “conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”.

El Comando Sur de Estados Unidos, el pasado martes, informó que bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, “la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos contra tres embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy”.

Precisó que estas embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales y que la inteligencia confirmó que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las ellas antes de los ataques.

“Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”, confirmó el Comando Sur.

Horas después, las fuerzas estadounidenses también confirmaron otro “ataque cinético letal contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, precisó.

En el marco de su despliegue militar en el Caribe, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 30 ataques contra embarcaciones que han sido señaladas de transportar drogas en acciones que dejan un saldo de más de 100 presuntos narcotraficantes muertos.

