Gobierno de Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió drásticamente la prohibición de viajes al prohibir el ingreso a Estados Unidos a personas de siete países.

La última medida eleva a casi 40 el número de países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones para ingresar a Estados Unidos únicamente en virtud de su nacionalidad, además, Trump también endureció las reglas para los viajes de rutina desde las naciones occidentales.

Esto ocurre como parte de la agresiva política del republicano hacia la inmigración irregular, que incluye deportaciones masivas y numerosos operativos contra personas sin un estatus migratorio regular.

La Casa Blanca dijo que estaba prohibiendo la entrada a los extranjeros que "tengan la intención de amenazar" a los estadounidenses.

Trump también quiere impedir la presencia en Estados Unidos de extranjeros que puedan "socavar o desestabilizar su cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores", según la proclamación.

En una serie de nuevas acciones, Trump también impuso restricciones parciales de viaje a ciudadanos de otros países africanos, incluido el más poblado, Nigeria, así como Costa de Marfil y Senegal, que clasificaron para la Copa del Mundo que se jugará el próximo año en Estados Unidos, así como en Canadá y México.

Trump ya había prohibido la entrada a somalíes. Otros países que mantienen la prohibición total de viajes son Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Sudán, Somalia y Yemen.

El mes pasado, Trump hizo la prohibición aún más drástica contra los afganos, cortando un programa que había incorporado a afganos que habían luchado junto a Estados Unidos contra los talibanes, después de que un veterano afgano que parecía sufrir estrés postraumático disparó a dos tropas de la Guardia Nacional desplegadas por Trump en Washington.

Los ciudadanos del país de Asia Central podrán volver a obtener visas estadounidenses, pero sólo como no inmigrantes.

Trump también ha eliminado prácticamente por completo las admisiones de refugiados, y ahora Estados Unidos sólo acepta sudafricanos de la minoría blanca afrikáner.

La prohibición de ingresar a Estados Unidos ahora también aplicará a las personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Países con prohibición total de viaje a EE. UU.:

Afganistán

Irán

Sierra Leona

Burkina Faso

Laos

Somalia

Chad

Libia

Sudán del Sur

República del Congo

Malí

Sudán

Guinea Ecuatorial

Myanmar

Siria

Eritrea

Níger

Yemen

Haití

Los 20 países con viajes parcialmente restringidos a Estados Unidos, tras el reciente anuncio: