NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a Estados Unidos

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
La Casa Blanca dijo que estaba prohibiendo la entrada a los extranjeros que "tengan la intención de amenazar" a los estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió drásticamente la prohibición de viajes al prohibir el ingreso a Estados Unidos a personas de siete países.

La última medida eleva a casi 40 el número de países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones para ingresar a Estados Unidos únicamente en virtud de su nacionalidad, además, Trump también endureció las reglas para los viajes de rutina desde las naciones occidentales.

Esto ocurre como parte de la agresiva política del republicano hacia la inmigración irregular, que incluye deportaciones masivas y numerosos operativos contra personas sin un estatus migratorio regular.

o

La Casa Blanca dijo que estaba prohibiendo la entrada a los extranjeros que "tengan la intención de amenazar" a los estadounidenses.

Trump también quiere impedir la presencia en Estados Unidos de extranjeros que puedan "socavar o desestabilizar su cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores", según la proclamación.

En una serie de nuevas acciones, Trump también impuso restricciones parciales de viaje a ciudadanos de otros países africanos, incluido el más poblado, Nigeria, así como Costa de Marfil y Senegal, que clasificaron para la Copa del Mundo que se jugará el próximo año en Estados Unidos, así como en Canadá y México.

Trump ya había prohibido la entrada a somalíes. Otros países que mantienen la prohibición total de viajes son Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Sudán, Somalia y Yemen.

El mes pasado, Trump hizo la prohibición aún más drástica contra los afganos, cortando un programa que había incorporado a afganos que habían luchado junto a Estados Unidos contra los talibanes, después de que un veterano afgano que parecía sufrir estrés postraumático disparó a dos tropas de la Guardia Nacional desplegadas por Trump en Washington.

Los ciudadanos del país de Asia Central podrán volver a obtener visas estadounidenses, pero sólo como no inmigrantes.

o

Trump también ha eliminado prácticamente por completo las admisiones de refugiados, y ahora Estados Unidos sólo acepta sudafricanos de la minoría blanca afrikáner.

La prohibición de ingresar a Estados Unidos ahora también aplicará a las personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Países con prohibición total de viaje a EE. UU.:

  • Afganistán
  • Irán
  • Sierra Leona
  • Burkina Faso
  • Laos
  • Somalia
  • Chad
  • Libia
  • Sudán del Sur
  • República del Congo
  • Malí
  • Sudán
  • Guinea Ecuatorial
  • Myanmar
  • Siria
  • Eritrea
  • Níger
  • Yemen
  • Haití

Los 20 países con viajes parcialmente restringidos a Estados Unidos, tras el reciente anuncio:

  • Angola
  • Gabón
  • Tanzania
  • Antigua y Barbuda
  • Gambia
  • Togo
  • Benín
  • Malaui
  • Tonga
  • Burundi
  • Mauritania
  • Turkmenistán
  • Costa de Marfil
  • Nigeria
  • Zambia
  • Cuba
  • Venezuela
  • Zimbabue
  • Dominica
  • Senegal

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Viajes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Presidente del Comtié Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras reunión con secretario de Guerra Hegseth, República Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo y Neymar - Foto AFP/ Foto: captura de video de X: @United_Coverage
Cristiano Ronaldo

Reviven video "perdido en internet" de Cristiano Ronaldo haciendo jugadas inéditas con Neymar en plena fiesta privada

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto

"Él fue renuente": presidente de la FVF reveló episodio con el 'Bocha' Batista en partido crucial de La Vinotinto en Eliminatorias

Presidente del Comtié Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras reunión con secretario de Guerra Hegseth, República Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Real Madrid ante Olympiacos en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League

Foto @nolimit.andy
Fútbol americano

Venezolano Andy Borregales se coronó como Jugador de la Semana de la NFL

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre