"Estados Unidos no va a tolerar la actividad criminal de Maduro nunca más": congresista republicano respalda operaciones de la CIA en Venezuela

Congresistas republicanos y demócratas en Estados Unidos tienen divididas sus opiniones respecto a la revelación del miércoles, por parte del presidente Donald Trump, en la que aseguró que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela.

El mandatario aseguró haber desmantelado el tráfico de drogas en el mar Caribe gracias a la intervención de la Armada estadounidense. "Ya no hay tráfico marítimo, ni siquiera barcos pesqueros", contó a los periodistas.

Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos, crecen las reacciones. Legisladores republicanos, en entrevista con NTN24, defendieron la operación secreta, mientras que voces demócratas expresaron contundentes críticas a la decisión.

Al ser preguntado por NTN24 acerca de si respaldaba la decisión anunciada por Trump, el congresista republicano Nicholas Begich respondió que la apoya "totalmente".

"Esa gente viene ilegalmente a nuestro país y envenena a nuestros hijos. Están destruyendo familias a través del narcotráfico hacia Estados Unidos. Hay que detenerlo y esta es una forma de hacerlo", expresó.

Luego, cuando se le consultó a Begich sobre por qué consideraba importante acabar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, advirtió sobre la agresividad del cabecilla del Cartel de los Soles, designado por Washington como organización terrorista.

"Es un régimen comunista y autoritario en el sentido más agresivo. Creo que Maduro ha demostrado no estar del lado de su pueblo. Es un hecho que Estados Unidos no va a tolerar su actividad criminal nunca más", anticipó.

Entretanto, senadores demócratas como Richard Blumenthal aseguran que este tipo de operaciones de intervención son "altamente arriesgadas" y consideran más apropiado, por demás, intervenir las presuntas 'narcolanchas' en aguas del Caribe y detener a los tripulantes, en lugar de solamente atacarlas, como lo ha venido realizando la administración Trump.

"Estas operaciones encubiertas corren el riesgo de poder desembocar a una política exterior y militar desastrosa. Creo que se deben rendir cuentas aquí, necesitamos que presenten pruebas en el Congreso que justifiquen las operaciones militares", aseguró Blumenthal.

El demócrata dijo "apoyar contundentemente" la intervención sobre cualquier lancha que transporte sustancias ilícitas en el Caribe, pero con ciertos métodos.

"Obviamente la Guardia Costera, así como el Comando Sur y nuestras Fuerzas Armadas tienen un papel que desempeñar, pero este debe ser el de intervenir las lanchas y arrestar a los tripulantes para juzgar a las personas implicadas en cualquier organización criminal", consideró.

La senadora demócrata de mayor rango, Jeanne Shaheen, criticó, por su parte, en un comunicado al que tuvo acceso NTN24, lo que consideró como "falta de transparencia" por parte de la administración Trump.

"La autorización del Gobierno de Trump para una acción encubierta de la CIA, llevando a cabo ataques letales contra embarcaciones y dejando entrever la posibilidad de operaciones terrestres en Venezuela, pone a Estados Unidos un paso más cerca de un conflicto abierto sin transparencia, supervisión o aparentes salvaguardias", expone.

Shaheen considera que el pueblo estadounidense "merece saber " si el Gobierno está llevando al país norteamericano "hacia otro conflicto", lo que implicaría un riesgo para los miembros de las Fuerzas Armadas, o si, en cambio, lo que se busca es "una operación de cambio de régimen".