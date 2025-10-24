En las últimas horas, Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro buscara minimizar las tensiones al pedirle a Trump, en inglés, que no inicie una guerra.

El buque de guerra USS Gravely "llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago", indicó el ministerio de Exteriores del país insular en un comunicado.

"La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado sobre el buque partirá el 30 de octubre.

Cabe recordar que desde agosto, la Administración de Estados Unidos movilizó destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el propósito de combatir el tráfico de drogas.

El inmenso operativo militar estadounidense ha dejado hasta ahora 37 muertos en nueve bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

Datos del sitio web de seguimiento del tráfico aéreo Flightradar24 mostraron el jueves un bombardero B-1B aceráncose a la costa venezolana, antes de virar hacia el norte.

Aunque en recientes declaraciones Trump negó el envío de estas aeronaves a Venezuela, no escondió su descontento con el régimen, a quienes acusa de vínculos con el narcotráfico, además, el mandatario autorizó la semana pasada operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Por su parte, el régimen continúa en una montaña rusa de declaraciones pidiendo suavizar la crisis o amenazando con respuestas bélicas a Estados Unidos.

"¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", "Venezuela quiere paz", dijo Maduro el jueves.

Sin embargo, el despliegue estadounidense, Maduro abrió el registro en la reserva militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario.

El jueves se realizó uno de madrugada en 73 puntos de las costas venezolanas y el miércoles aseguró que su Fuerza Armada dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa Igla-S.