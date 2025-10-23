NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Gas

"Lo tienen que pagar": Régimen cobrará a Trinidad y Tobago el gas que explote en el campo Dragón

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez / Foto: VTV
El campo Dragón tiene 120.000 millones de metros cúbicos de gas y se encuentra ubicado en el noreste de Venezuela, muy cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago.

El régimen de Nicolás Maduro reiteró este miércoles que Trinidad y Tobago tendrá que pagar por el gas que produzca en un campo ubicado en aguas venezolanas, luego de que Estados Unidos autorizó al país insular a retomar su operación.

o

El permiso estadounidense se anunció hace dos semanas en medio de tensiones por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico que el gobierno trinitense apoya abiertamente.

El campo Dragón tiene 120.000 millones de metros cúbicos de gas y se encuentra ubicado en el noreste de Venezuela, muy cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago.

"El gas de Venezuela lo tienen que pagar", dijo la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez en un foro empresarial. "Cualquier molécula que se exporte, no solo a Trinidad y Tobago, tiene que pagarse".

"Es la cooperación internacional, las relaciones comerciales naturales", añadió.

No están claras las condiciones de pago en el acuerdo que ambos países firmaron en 2023 con Shell para la producción y exportación de este campo.

Estados Unidos autorizó su operación en medio del embargo petrolero impuesto por Washington a Venezuela hace seis años.

o

Pero ese permiso fue revocado en abril como parte de una ola de suspensión de licencias ordenada por el presidente Donald Trump para impedir a compañías petroleras operar en Venezuela, aunque posteriormente autorizó una operación limitada de Chevron.

La nueva autorización llega días después de una reunión entre la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Persad-Bissessar ha apoyado el despliegue militar estadounidense en el Caribe, lo que le ha valido críticas desde el chavismo.

"Le vendieron la falsa idea de que ellos le van a quitar el gas a Venezuela para regalárselo a Trinidad ¿Ustedes creen que eso es posible?", señaló Rodríguez sin presentar pruebas para sustentar esta afirmación.

o

Trinidad y Tobago es el segundo mayor productor de gas del Caribe, pero atraviesa una recesión económica que tiene al 20% de la población por debajo del umbral de pobreza y ve en el proyecto una oportunidad de desarrollo.

Temas relacionados:

Gas

Gas y Petróleo

Trinidad y Tobago

Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez

Sanciones a Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
Donald Trump

"Él es un matón y es un hombre malo... y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país": Trump cuestionó duramente de nuevo a Petro

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Más de Actualidad

Ver más
Justicia Climática - Foto Canva
Crisis ambiental

Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

Escuelas de Venezuela - Foto Fedecámaras
canonización

Maduro decreta 19 y 20 de octubre como "no laborable" por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles

Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Críticas a la FVF tras oficializar al nuevo entrenador de La Vinotinto que asumirá de cara a los juegos ante Argentina y Belice: "El chiste se cuenta solo"

Justicia Climática - Foto Canva
Crisis ambiental

Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

Avanza la novela Musk-Nasa con nuevas y contundentes declaraciones ofensivas del magnate: "coeficiente intelectual de 3 dígitos"

Escuelas de Venezuela - Foto Fedecámaras
canonización

Maduro decreta 19 y 20 de octubre como "no laborable" por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles

Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

Bajas sensibles para la selección Colombia: estos son los tres jugadores que se perderán los amistosos contra México y Canadá

María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda