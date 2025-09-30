La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Hay tensión en la relación entre Estados Unidos y Colombia tras la decisión de revocar la visa del presidente Gustavo Petro, tras su discurso público en las calles de Nueva York, en el cual instó a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

Una situación que, con el pasar de los días, sigue escalando. En su más reciente Consejo de Ministros, Petro lanzó un nuevo comentario, en el cual señaló que el presidente de los estadounidenses, Donald Trump, debería ir a la cárcel si continúa apoyando la ofensiva de Israel a Gaza.

“Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más que la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer”, indicó el mandatario colombiano.

En entrevista con el programa Angulo de NTN24, el mayor Germán Rodríguez, experto en asuntos de seguridad nacional, Alejandro Chala, politólogo, e Iván Carvajal, analista político, debatieron y analizaron la actual situación entre Colombia y EE. UU. tras las polémicas declaraciones de Petro.

“Estamos viendo que esto es parte de la campaña electoral del 2026; todo está en torno a ello, a lo cual llega fragmentada la izquierda. Lo que se está pidiendo es que los militares hagan un golpe de Estado contra el presidente de los Estados Unidos, es decir, que desconozcan las órdenes de su comandante supremo, que es Donald Trump. Lo hizo allá en Nueva York; esto es un hazmerreír internacional, la revocación de la visa, la humillación más grande para un jefe de Estado”, señaló el mayor Germán Rodríguez, experto en asuntos de seguridad nacional.

“Vamos a seguir manteniendo un escenario de tensiones. El gobierno de Gustavo Petro está en las antípodas ideológicas del gobierno de Donald Trump, lo cual genera unas lógicas de tensión que se demarcan en los objetivos a corto plazo que tienen ambos países, que no se van a resolver en un escenario de negociaciones futuro (…) El tema de las visas juega en el marco de lo simbólico; es un intento por contestar a las retóricas y narrativas del gobierno de Donald Trump, pero creo que se va a quedar allí; no creo que exista la intención de afectar relaciones de Estado que probablemente en unos meses van a cambiar con las elecciones del próximo año”, manifestó Alejandro Chala, politólogo.

“Todo esto tiene un contraste en esta guerra geopolítica; esto son cartas que se juegan los países y Petro se está jugando una carta muy importante, que es apelar a un enemigo, para evitar la discusión de sus problemas internos en Colombia y abogar un enemigo externo donde quiere tener una congregación internacional en torno a esa propuesta”, indicó Iván Carvajal, analista político.