NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Ucrania

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Ignacio Montes de Oca, analista internacional, y Joseph Hage, experto en terrorismo, hablaron en La Noche de NTN24 sobre la invasión del espacio aéreo de Rusia a Polonia.

Polonia y la OTAN abrieron fuego directo contra drones rusos que violaron su espacio aéreo durante un ataque contra Ucrania.

El Gobierno polaco denunció una “violación sin precedentes” de su territorio y activó el artículo 4 de la Alianza Atlántica, una medida que solo se emplea cuando la seguridad de un Estado miembro está seriamente amenazada.

Según informaron autoridades polacas, los drones rusos ingresaron al espacio aéreo del país provenientes de territorio bielorruso y ruso, dirigiéndose hacia Ucrania.

El ejército polaco y fuerzas aliadas de la OTAN lograron derribar al menos 7 drones y un misil con aviones caza F-35.

o

Al respecto, Ignacio Montes de Oca, analista internacional, y Joseph Hage, experto en terrorismo, hablaron en La Noche de NTN24.

“Esto no solamente constituye un ataque, sino que es un ingreso deliberado con instrumentos militares. Esto va mucho más allá de un posible accidente. Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente de Polonia, sino que también de la OTAN”, dijo Ignacio Montes de Oca.

De acuerdo con el analista, Putin podría estar midiendo la capacidad de respuesta de la OTAN y la unidad del bloque occidental frente a una potencial escalada del conflicto más allá de Ucrania.

o

“En los ataques del 20 de agosto y del 4 de septiembre, cuando se analizaron los restos, se encontraron que estos drones tenían tarjetas SIM, o sea, tarjetas de comunicación telefónica, que eran compatibles con el servicio telefónico de Estonia, de Lituania o de Polonia. Es decir, si no hubiese una intención de atacar estos territorios de la OTAN, entonces, ¿por qué se cargaron con estos dispositivos?”, agregó.

Por su parte, Joseph Hage indicó que las evidencias de este ataque son contundentes. “Pueden equivocarse uno, dos o tres drones, pero no se equivocan todos los 17 drones que estaban volando”, ´puntualizó.

“Los drones saben cuándo se acercan a una frontera enemiga o de adversario y el derribar estos drones demuestra a los rusos que no pueden entrar fácil al espacio aéreo de un país de la OTAN”, afirmó.

Temas relacionados:

Ucrania

Polonia

OTAN

Drones

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en una muy mala situación": experto analiza la posible descertificación de Estados Unidos a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Actualidad

Ver más
Los países que aún conservan la mayor diversidad de lenguas indígenas | Foto Canva
Colombia - Venezuela

Colombia y Venezuela, entre los países con mayor riqueza de lenguas indígenas vivas en el mundo

Gustavo Petro, presidente de Colobia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Partido amistoso entre Real Madrid y Santa Fe en 2008 - Foto AFP
Futbolistas

Exdelantero sudamericano del Real Madrid que se enfrentó a equipo colombiano seguirá en prisión tras decisión un Tribunal de su país

Los países que aún conservan la mayor diversidad de lenguas indígenas | Foto Canva
Colombia - Venezuela

Colombia y Venezuela, entre los países con mayor riqueza de lenguas indígenas vivas en el mundo

Gustavo Petro, presidente de Colobia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

María Corina Machado/ Diosdado Cabello - Fotos EFE
María Corina Machado

Tras amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado, exmandatarios solicitan a la comunidad internacional "velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal" de la líder opositora

Régimen de Maduro

No se aprende el libreto: Militares venezolanos intentaron grabar mensajes de "voluntarios" diciendo que Venezuela no es puente del narcotráfico

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, izquierda, y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cartel de Los Soles

“Tienen la habilidad de llegar a las costas de Venezuela”: exoficial del Ejército de EE. UU. explica en qué consiste el despliegue militar contra el Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal