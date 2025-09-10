"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Polonia y la OTAN abrieron fuego directo contra drones rusos que violaron su espacio aéreo durante un ataque contra Ucrania.

El Gobierno polaco denunció una “violación sin precedentes” de su territorio y activó el artículo 4 de la Alianza Atlántica, una medida que solo se emplea cuando la seguridad de un Estado miembro está seriamente amenazada.

Según informaron autoridades polacas, los drones rusos ingresaron al espacio aéreo del país provenientes de territorio bielorruso y ruso, dirigiéndose hacia Ucrania.

El ejército polaco y fuerzas aliadas de la OTAN lograron derribar al menos 7 drones y un misil con aviones caza F-35.

Al respecto, Ignacio Montes de Oca, analista internacional, y Joseph Hage, experto en terrorismo, hablaron en La Noche de NTN24.

“Esto no solamente constituye un ataque, sino que es un ingreso deliberado con instrumentos militares. Esto va mucho más allá de un posible accidente. Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente de Polonia, sino que también de la OTAN”, dijo Ignacio Montes de Oca.

De acuerdo con el analista, Putin podría estar midiendo la capacidad de respuesta de la OTAN y la unidad del bloque occidental frente a una potencial escalada del conflicto más allá de Ucrania.

“En los ataques del 20 de agosto y del 4 de septiembre, cuando se analizaron los restos, se encontraron que estos drones tenían tarjetas SIM, o sea, tarjetas de comunicación telefónica, que eran compatibles con el servicio telefónico de Estonia, de Lituania o de Polonia. Es decir, si no hubiese una intención de atacar estos territorios de la OTAN, entonces, ¿por qué se cargaron con estos dispositivos?”, agregó.

Por su parte, Joseph Hage indicó que las evidencias de este ataque son contundentes. “Pueden equivocarse uno, dos o tres drones, pero no se equivocan todos los 17 drones que estaban volando”, ´puntualizó.

“Los drones saben cuándo se acercan a una frontera enemiga o de adversario y el derribar estos drones demuestra a los rusos que no pueden entrar fácil al espacio aéreo de un país de la OTAN”, afirmó.