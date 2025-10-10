"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Este reconocimiento llega como un espaldarazo internacional a su lucha por la restauración de la democracia en Venezuela, en medio de una creciente represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Magalli Meda, jefa del Comando Nacional de la campaña de Machado, expresó en NTN24 su sorpresa y emoción ante la noticia: "Fue impactante, inesperado. Siendo muy honesta, no tenía la menor idea de que esto iba a pasar".

Meda destacó que este premio "le da una fuerza increíble a la causa venezolana, a la verdad y a la lucha".

El galardón llega en un momento crucial para Venezuela. Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido a las amenazas contra su vida, ha logrado mantener la confianza del pueblo venezolano. Junto al presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, ha trabajado en un plan para estabilizar el país y reinsertarlo en el concierto de naciones democráticas.

Por todo esto, la concesión del Nobel a Machado también envía un mensaje contundente a los gobiernos que aún respaldan al régimen de Maduro. Meda señaló: "Esto ya tiene otro nivel. El foco del mundo está hoy, gracias a este premio Nobel, también viendo lo que significa una lucha".

Meda enfatizó en que se trata de "momentos extraordinarios para Venezuela y son momentos extraordinarios para Latinoamérica". La lucha de Machado se ha convertido en un símbolo de esperanza y resistencia para toda la región.

A pesar de los desafíos, Meda mantiene una visión optimista sobre el futuro de Venezuela: "Viene una Venezuela de no más humillación, viene una Venezuela de respeto, viene una Venezuela de prosperidad, de inversión interna y externa y de alianzas de los más altos niveles".