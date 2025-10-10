NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Magalli Meda, jefa del Comando Nacional de la campaña de Machado, expresó en NTN24 su sorpresa y emoción ante la noticia.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Este reconocimiento llega como un espaldarazo internacional a su lucha por la restauración de la democracia en Venezuela, en medio de una creciente represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Magalli Meda, jefa del Comando Nacional de la campaña de Machado, expresó en NTN24 su sorpresa y emoción ante la noticia: "Fue impactante, inesperado. Siendo muy honesta, no tenía la menor idea de que esto iba a pasar".

Meda destacó que este premio "le da una fuerza increíble a la causa venezolana, a la verdad y a la lucha".

El galardón llega en un momento crucial para Venezuela. Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido a las amenazas contra su vida, ha logrado mantener la confianza del pueblo venezolano. Junto al presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, ha trabajado en un plan para estabilizar el país y reinsertarlo en el concierto de naciones democráticas.

Por todo esto, la concesión del Nobel a Machado también envía un mensaje contundente a los gobiernos que aún respaldan al régimen de Maduro. Meda señaló: "Esto ya tiene otro nivel. El foco del mundo está hoy, gracias a este premio Nobel, también viendo lo que significa una lucha".

Meda enfatizó en que se trata de "momentos extraordinarios para Venezuela y son momentos extraordinarios para Latinoamérica". La lucha de Machado se ha convertido en un símbolo de esperanza y resistencia para toda la región.

A pesar de los desafíos, Meda mantiene una visión optimista sobre el futuro de Venezuela: "Viene una Venezuela de no más humillación, viene una Venezuela de respeto, viene una Venezuela de prosperidad, de inversión interna y externa y de alianzas de los más altos niveles".

María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington / FOTO: EFE
Colombia

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Gabinete de la administración Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

