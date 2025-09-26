NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Shakira | Foto AFP
Shakira

“La educación trae esperanza”: el conmovedor mensaje de Shakira al inaugurar una nueva escuela en Colombia

septiembre 26, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La cantante colombiana abrió un moderno colegio en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, ofreciendo educación, cultura y oportunidades a cientos de familias.

Shakira, una de las artistas más influyentes de Latinoamérica y del mundo, continúa demostrando que su compromiso social va mucho más allá de la música.

A través de su Fundación Pies Descalzos, la barranquillera inauguró una nueva escuela en Tibú, municipio del Catatumbo, una región marcada por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

El nuevo colegio beneficiará a 1.200 estudiantes, según informó El Tiempo. “Los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, expresó Shakira durante el anuncio, acompañando sus palabras con imágenes del proyecto en su cuenta de Instagram.

La institución fue concebida como un parque pedagógico, ecológico y cultural, pensado no solo para la enseñanza académica, sino también para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas y recreativas.

El espacio, donado por Ecopetrol, cuenta con un lote de 30.000 metros cuadrados, de los cuales 6.200 están destinados a infraestructura, incluyendo 34 aulas de clase.

Además de su enfoque educativo, el colegio incorpora instalaciones para el deporte y la recreación, como canchas de fútbol, pistas de patinaje y juegos infantiles, ofreciendo a los niños un entorno seguro y estimulante para aprender y crecer.

Asimismo, la obra también impulsó la economía local, generando cerca de 150 empleos directos e indirectos durante su construcción, un alivio importante para una zona afectada por el desempleo y la violencia.

La educación trae esperanza, y esta escuela será un símbolo de oportunidades para Tibú”, afirmó la directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, destacando que el proyecto busca abrir caminos de paz y desarrollo en una región históricamente golpeada por la guerra.

