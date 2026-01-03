NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“Esto habla de una operación perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los EE. UU.”: experto en seguridad

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Santiago García, experto en seguridad, conversó sobre los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro.

Santiago García, consultor y experto en seguridad, conversó con El Informativo de NTN24 sobre los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

El invitado comenzó diciendo que “este tipo de operaciones tienen escenarios. Estos escenarios determinan el nivel de respuesta o de acción que van a ejecutar las fuerzas”.

“Es clarísimo que el primer golpe se dio con éxito, la captura de Maduro y su esposa. Para Estados Unidos, era importante capturarlo vivo porque de ahí va a salir un montón de información que va a comprometer a muchísima gente”, agregó.

o

Y explicó que “aquí se neutralizaron todas las defensas aéreas del país” y que, tras esto, “vienen unos Viper, unos helicópteros AH-1Z, que son helicópteros de ataque equipados con misiles Hellfire que neutralizaban ciertos objetivos importante para neutralizar y abrirle la ventana a los helicópteros”.

El experto en seguridad comentó: “estos helicópteros llevan entre 33 y 50 tropas perfectamente armadas de las fuerzas especiales” y que la operación deja en claro que Estados Unidos contaba con “una cantidad de helicópteros para diferentes acciones”.

“Es increíble ver los helicópteros volar y en el segundo plano de la imagen ver los misiles caer sobre las bases aéreas, y además aviones dando cobertura área”, puntualizó.

García señaló que esto habla de una operación “perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los Estados Unidos”.

El invitado también habló sobre lo que se espera de la captura del líder del régimen venezolano, diciendo: “tendremos que ver si esa extracción de Maduro estuvo bajo la colaboración de personal venezolano en donde prácticamente lo entregó o si hubo un combate donde hubo muchas bajas”.

Asimismo, reiteró que “hay cinco sitios donde han caído misiles Tomahawk, están muy lejos de Caracas también”.

o

“Es decir, todos los sitios donde había pistas, los aviones Sukhoi quedaron neutralizados; ya sea que los hayan destruido en tierra o destruirles las pistas para que queden inoperativos, que es lo más lógico. Ahí ya la Fuerza Aérea venezolana está completamente neutralizada”, enfatizó.

El consultor acotó que “en este momento los Estados Unidos tiene cobertura total sobre Venezuela, es decir, tiene poder sobre la superioridad aérea; esto hace que sea sencillo hacer las siguientes fases de la operación”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Explosiones en Venezuela

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esto habla de una operación perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los EE. UU.”: experto en seguridad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Trump Gold Card | Foto: AFP
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Nicolás Maduro se pronuncia sobre lesión en la columna que sufrió María Corina Machado durante su salida de Venezuela hacia Oslo

Despliegue de Estados Unidos en el Caribe - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Pedro Sánchez se refirió a los ataques de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela y dijo que son "inaceptables"

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Mbappé a pocos goles de destronar importante récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Nicolás Maduro se pronuncia sobre lesión en la columna que sufrió María Corina Machado durante su salida de Venezuela hacia Oslo

Despliegue de Estados Unidos en el Caribe - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Pedro Sánchez se refirió a los ataques de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela y dijo que son "inaceptables"

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Así fue la presentación de Shakira en televisión española para recibir el nuevo año

Marino Hinestroza de Atlético Nacional, en el juego ante Nacional de Uruguay en la Libertadores 2025 - Foto: AFP
Atlético Nacional

El mensaje con el que Marino Hinestroza se habría despedido de Atlético Nacional: el colombiano regresaría al fútbol internacional

Salario mínimo en Venezuela

La devaluación pulverizó el salario mínimo en Venezuela y equivale a 0,49 dólares al mes

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre