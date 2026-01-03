“Esto habla de una operación perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los EE. UU.”: experto en seguridad

Santiago García, consultor y experto en seguridad, conversó con El Informativo de NTN24 sobre los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

El invitado comenzó diciendo que “este tipo de operaciones tienen escenarios. Estos escenarios determinan el nivel de respuesta o de acción que van a ejecutar las fuerzas”.

“Es clarísimo que el primer golpe se dio con éxito, la captura de Maduro y su esposa. Para Estados Unidos, era importante capturarlo vivo porque de ahí va a salir un montón de información que va a comprometer a muchísima gente”, agregó.

VEA TAMBIÉN En llamada telefónica: Fiscal del régimen chavista pide a organismos internacionales que condenen la incursión de EE.UU. en Venezuela o

Y explicó que “aquí se neutralizaron todas las defensas aéreas del país” y que, tras esto, “vienen unos Viper, unos helicópteros AH-1Z, que son helicópteros de ataque equipados con misiles Hellfire que neutralizaban ciertos objetivos importante para neutralizar y abrirle la ventana a los helicópteros”.

El experto en seguridad comentó: “estos helicópteros llevan entre 33 y 50 tropas perfectamente armadas de las fuerzas especiales” y que la operación deja en claro que Estados Unidos contaba con “una cantidad de helicópteros para diferentes acciones”.

“Es increíble ver los helicópteros volar y en el segundo plano de la imagen ver los misiles caer sobre las bases aéreas, y además aviones dando cobertura área”, puntualizó.

García señaló que esto habla de una operación “perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los Estados Unidos”.

El invitado también habló sobre lo que se espera de la captura del líder del régimen venezolano, diciendo: “tendremos que ver si esa extracción de Maduro estuvo bajo la colaboración de personal venezolano en donde prácticamente lo entregó o si hubo un combate donde hubo muchas bajas”.

Asimismo, reiteró que “hay cinco sitios donde han caído misiles Tomahawk, están muy lejos de Caracas también”.

“Es decir, todos los sitios donde había pistas, los aviones Sukhoi quedaron neutralizados; ya sea que los hayan destruido en tierra o destruirles las pistas para que queden inoperativos, que es lo más lógico. Ahí ya la Fuerza Aérea venezolana está completamente neutralizada”, enfatizó.

El consultor acotó que “en este momento los Estados Unidos tiene cobertura total sobre Venezuela, es decir, tiene poder sobre la superioridad aérea; esto hace que sea sencillo hacer las siguientes fases de la operación”.