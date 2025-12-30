Estos dos países firmaron millonario acuerdo de más de 3.000 dólares por 30 aviones de combate con particular tecnología

Dos países firmaron recientemente un millonario acuerdo de más de 3.000 dólares por 30 aviones de combate, de acuerdo con lo divulgado por fuentes oficiales de uno de los territorios.

Se trata de España y Turquía, que cerraron un trato por un valor exacto de 2.600 millones de euros, que representan en total 3.060 millones de dólares, para que las Fuerzas Aéreas españolas adquieran 30 aviones de entrenamiento ligeros de Turkish Aerospace Industries.

VEA TAMBIÉN JetBlue se pronuncia después de que uno de sus aviones estuviera cerca de chocarse con una aeronave militar de EE. UU. en Curazao o

El acuerdo, sin embargo, entrará en vigor a partir de 2028, pese a que se cerró con anterioridad, según informó el martes la autoridad turca de la industria de defensa (SSB por sus siglas en turco).

La empresa turca y Airbus firmaron un acuerdo de cooperación en julio como parte de las negociaciones para la adquisición.

El acuerdo final, cabe resaltar, supone la primera venta al extranjero de su avión de entrenamiento Hürjet, caracterizado por su particular tecnología de entrenamiento avanzado a reacción, supersónico, monomotor y con asientos en tándem, es decir, ubicados en sucesión, uno detrás del otro, tal como en una fila.

Turkish Aerospace Industries exportará aviones Hürjet desde 2028 hasta 2036, de acuerdo con lo que reveló la autoridad en un comunicado, mismo en el que precisó que el trato también allanaría el camino para una cooperación más profunda en la industria de defensa entre Turquía y España, aliados de la OTAN.

"Este acuerdo es un paquete de exportación de la industria de defensa multidimensional y de alto valor añadido", dijo Haluk Gorgun, presidente de la autoridad citado en la divulgación.

Gorgun afirmó también que el acuerdo incluía exportaciones de Hürjet, una arquitectura integrada de entrenamiento, infraestructura de mantenimiento y apoyo operativo a largo plazo.

Este nuevo pacto se da en un momento en el que Turquía continúa reforzando su industria de defensa, algo en lo que ha trabajado constantemente en los últimos años y que le ha permitido reducir su dependencia de proveedores extranjeros.

Turquía, entretanto, está trabajando en la producción de su primer caza autóctono, el KAAN, bimotor y furtivo, y de un sistema de defensa antiaérea denominado 'Cúpula de Hierro', diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance, aeronaves y otros misiles lanzados desde una distancia de 4 a 70 kilómetros.

VEA TAMBIÉN Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno" o

En los últimos años, Ankara (capital de Turquía) se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores de aviones no tripulados.