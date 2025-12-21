NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Portaviones

Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno"

diciembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Portaviones Charles de Gaulle - Foto EFE
Portaviones Charles de Gaulle - Foto EFE
El poderoso buque reemplazaría a uno que entró en servicio en 2001 tras 15 años de planificación y construcción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el domingo a sus tropas militares los planos para construir un nuevo portaaviones, "más grande y moderno", que sustituye al antiguo Charles de Gaulle y refuerza el poder marítimo de Francia.

Se prevé que el programa, conocido como "Porte-Avions Nouvelle Génération" (PANG), cueste unos 10.250 millones de euros (12.000 millones de dólares).

o

Según el Gobierno francés, el nuevo buque operativo se inaugurará en 2038, fecha prevista para la jubilación del portaaviones Charles de Gaulle.

Los trabajos sobre los componentes de la propulsión nuclear comenzaron el año pasado y el pedido final debe realizarse con carga al presupuesto de 2025, de acuerdo con lo informado.

El PANG, que sería el buque de guerra más grande jamás construido en Europa, es fundamental para la disuasión nuclear de Francia y el impulso de Europa hacia una mayor autonomía de defensa en medio de la guerra de Rusia en Ucrania y la renuencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a apoyar la seguridad del continente.

Macron se dirigió a las tropas en una base militar francesa en Abu Dabi, situada cerca del Estrecho de Ormuz, un punto crucial para los flujos mundiales de petróleo.

"La decisión de lanzar este vasto programa fue tomada esta semana", dijo Macron, añadiendo que el proyecto impulsaría la base industrial de Francia, en particular las pequeñas y medianas empresas.

La ministra del Ejército, Catherine Vautrin, dijo en X que los portaaviones entrarían en servicio en 2038 para reemplazar al Charles de Gaulle, que entró en servicio en 2001 tras 15 años de planificación y construcción.

Algunos legisladores franceses del centro y la izquierda moderada han sugerido recientemente que se posponga el proyecto de construcción de un nuevo portaaviones debido a las tensas finanzas del Estado francés.

Francia, única potencia nuclear de la UE, es una de las pocas naciones europeas que posee un portaaviones, junto con Reino Unido, Italia y España.

Las capacidades europeas, entretanto, siguen siendo limitadas en comparación con la flota de 11 portaaviones de Estados Unidos y los tres de China.

o

"Los chinos acaban de desarrollar catapultas electromagnéticas para lanzar aviones", dijo el jefe de las fuerzas armadas Fabien Mandon al Senado en octubre, agregando que Francia comprará estos sistemas a Estados Unidos, pues la producción nacional no es "compatible con nuestro calendario y control de costos".

Temas relacionados:

Portaviones

Emmanuel Macron

Francia

Fuerzas Armadas

Armada

Militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Policía de Colombia (AFP)
Disidencias de las FARC

Terror en el Cauca por ataques de guerrilleros de disidencias de las Farc: policías resistieron 8 horas de atentados y pobladores fueron desplazados

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El Nobel otorgado pone muy claro que el gran mérito de la población venezolana es tratar de derrotar a una dictadura": Mariano de Alba, experto en geopolítica

Gustavo Petro y Diego Molano - EFE
Escándalo

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estados Unidos

Enviado especial de Estados Unidos se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Policía de Colombia (AFP)
Disidencias de las FARC

Terror en el Cauca por ataques de guerrilleros de disidencias de las Farc: policías resistieron 8 horas de atentados y pobladores fueron desplazados

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El Nobel otorgado pone muy claro que el gran mérito de la población venezolana es tratar de derrotar a una dictadura": Mariano de Alba, experto en geopolítica

Foto: Afiche película '100 Metros'
Estrenos

Tras exitoso estreno en Asia, Europa y Norteamérica, película al mejor estilo de los 'Supercampeones' llega por primera vez a Sudamérica: esta es la fecha de estreno en Colombia

Carlos Suárez, cantante del grupo Mi Amigo Scott, se electrocutó en pleno concierto / FOTO: Captura de video
Música

Susto en un concierto de rock cuando el cantante de la banda se electrocutó con el micrófono durante su presentación: “Estuve paralizado siete segundos”

Ramón Jesurún, presidente de la FCF - Fotos: EFE
Selección Colombia

Así reaccionó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol tras confirmarse que Portugal será rival en el Mundial 2026

Gustavo Petro y Diego Molano - EFE
Escándalo

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre