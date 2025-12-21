Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno"

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el domingo a sus tropas militares los planos para construir un nuevo portaaviones, "más grande y moderno", que sustituye al antiguo Charles de Gaulle y refuerza el poder marítimo de Francia.

Se prevé que el programa, conocido como "Porte-Avions Nouvelle Génération" (PANG), cueste unos 10.250 millones de euros (12.000 millones de dólares).

VEA TAMBIÉN "Le exijo respeto": Emmanuel Macron y Gustavo Petro tuvieron duro desacuerdo en foro en España o

Según el Gobierno francés, el nuevo buque operativo se inaugurará en 2038, fecha prevista para la jubilación del portaaviones Charles de Gaulle.

Los trabajos sobre los componentes de la propulsión nuclear comenzaron el año pasado y el pedido final debe realizarse con carga al presupuesto de 2025, de acuerdo con lo informado.

El PANG, que sería el buque de guerra más grande jamás construido en Europa, es fundamental para la disuasión nuclear de Francia y el impulso de Europa hacia una mayor autonomía de defensa en medio de la guerra de Rusia en Ucrania y la renuencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a apoyar la seguridad del continente.

Macron se dirigió a las tropas en una base militar francesa en Abu Dabi, situada cerca del Estrecho de Ormuz, un punto crucial para los flujos mundiales de petróleo.

"La decisión de lanzar este vasto programa fue tomada esta semana", dijo Macron, añadiendo que el proyecto impulsaría la base industrial de Francia, en particular las pequeñas y medianas empresas.

La ministra del Ejército, Catherine Vautrin, dijo en X que los portaaviones entrarían en servicio en 2038 para reemplazar al Charles de Gaulle, que entró en servicio en 2001 tras 15 años de planificación y construcción.

Algunos legisladores franceses del centro y la izquierda moderada han sugerido recientemente que se posponga el proyecto de construcción de un nuevo portaaviones debido a las tensas finanzas del Estado francés.

Francia, única potencia nuclear de la UE, es una de las pocas naciones europeas que posee un portaaviones, junto con Reino Unido, Italia y España.

Las capacidades europeas, entretanto, siguen siendo limitadas en comparación con la flota de 11 portaaviones de Estados Unidos y los tres de China.

VEA TAMBIÉN Comando Sur publica foto del portaviones Gerald Ford en una isla del Caribe o

"Los chinos acaban de desarrollar catapultas electromagnéticas para lanzar aviones", dijo el jefe de las fuerzas armadas Fabien Mandon al Senado en octubre, agregando que Francia comprará estos sistemas a Estados Unidos, pues la producción nacional no es "compatible con nuestro calendario y control de costos".