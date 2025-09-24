NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Ecuador

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La mujer hacía contenido para sus redes sociales y un desconocido se asomó para salir en su video, el clip se hizo viral y se supo que el hombre es buscado por su familia y tiene problemas de memoria.

Una historia increíble se generó en TikTok en el video la influencer ecuatoriana Amy Solano. La mujer grababa contenido para sus redes sociales y en un video un hombre se asomó, ella le hizo zoom y lo tomó con humor y lo subió a sus redes sociales.

La naturalidad del video ayudó a que se hiciera viral y llegara a Lucia Londoño, una mujer colombiana que comentó el clip y aseveró que la persona que salió en su video es Diego Londoño, su hermano y una persona que tiene problemas de memoria y lleva dos años desaparecido.

Amy Solano habló con Ruth del Salto de NTN24 sobre esta historia y aseguró estar involucrada en el paradero de Diego y que tiene contacto con las autoridades correspondientes y con la famila, que espera por fin reunirse con el hombre.

o

“Ha sido algo maravilloso, no solo por el momento sino por las personas que están a mí lado ayudándome a buscar a Diego. Fue algo muy casual, tengo una tienda de ropa y estábamos haciendo contenido de la nueva ropa y ese día hicimos muchos videos, el señor se da cuenta que lo estoy grabando y se asoma como se ve y se me ocurre hacerle un zoom para verlo de cerca, lo dejé y al día siguiente tenía el celular a tope con mensajes y notificaciones, hasta que, después de dos días vi el comentario que decía “él es mi hermano” y nos pusimos en contacto y dije ‘wow, estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande’”, contó la tiktoker.

Luego habló de lo que la familia le contó acerca de Diego: “Hace ocho años aproximadamente saliendo de un concierto, algo pasó en su memoria y la empezó a perder progresivamente, él tiene una hija y una esposa que vive en Alemania. Ahora no recuerda ni cómo se llama, pero toca muy bien la flauta, tiene afinidad por los instrumentos musicales”.

Por último, señaló que la gente que ha visto el video y supo del caso que le ha ayudado compartiendo fotos del hombre para dar con su paradero: “Hay gente que ha sentido por los demás y me han dicho que lo han visto y me mandan mensajes de dónde está y poco a poco vamos recopilando la información, se dice que estaría en Huaquillas, (límite con Perú)”.

En Club de Prensa Ecuador los periodistas Francisco Javier Montenegro y Jeff Sanguña hablaron de lo que deben hacer las autoridades ecuatorianas, colombiana y hasta las peruanas para dar con el paradero de Diego Londoño y devolverlo a su familia

Temas relacionados:

Ecuador

Colombia

Desaparecidos

TikTok

Historia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro - AFP
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Más de Actualidad

Ver más
Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Milicia

Trabajadores de Inparques, que dirige Rosinés Chávez, denuncian que son forzados a inscribirse en la Milicia

Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La letona Jelena Ostapenko y la bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE)
Aryna Sabalenka

Sabalenka reveló que tuvo tenso diálogo con tenista envuelta en pelea en el US Open que le da la vuelta al mundo: "Está lidiando con dificultades que hacen de ella una persona inestable"

Final de la liga femenina en Colombia y Emiliano Martínez, portero de la selección argentina - Fotos: EFE
Fútbol femenino

Portera de la selección Colombia se comportó como el 'Dibu' Martínez en tanda de penaltis de la final de la liga femenina

Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Milicia

Trabajadores de Inparques, que dirige Rosinés Chávez, denuncian que son forzados a inscribirse en la Milicia

Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro anuncia jornada de adiestramiento en 312 cuarteles para que reservistas, milicianos y jóvenes “defiendan al país” en medio de tensiones con EE.UU.

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda