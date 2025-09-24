“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Una historia increíble se generó en TikTok en el video la influencer ecuatoriana Amy Solano. La mujer grababa contenido para sus redes sociales y en un video un hombre se asomó, ella le hizo zoom y lo tomó con humor y lo subió a sus redes sociales.

La naturalidad del video ayudó a que se hiciera viral y llegara a Lucia Londoño, una mujer colombiana que comentó el clip y aseveró que la persona que salió en su video es Diego Londoño, su hermano y una persona que tiene problemas de memoria y lleva dos años desaparecido.

Amy Solano habló con Ruth del Salto de NTN24 sobre esta historia y aseguró estar involucrada en el paradero de Diego y que tiene contacto con las autoridades correspondientes y con la famila, que espera por fin reunirse con el hombre.

VEA TAMBIÉN Estas son las empresas de EE. UU. que serían las propietarias de TikTok si se llega a un acuerdo en la reunión entre Trump y Xi o

“Ha sido algo maravilloso, no solo por el momento sino por las personas que están a mí lado ayudándome a buscar a Diego. Fue algo muy casual, tengo una tienda de ropa y estábamos haciendo contenido de la nueva ropa y ese día hicimos muchos videos, el señor se da cuenta que lo estoy grabando y se asoma como se ve y se me ocurre hacerle un zoom para verlo de cerca, lo dejé y al día siguiente tenía el celular a tope con mensajes y notificaciones, hasta que, después de dos días vi el comentario que decía “él es mi hermano” y nos pusimos en contacto y dije ‘wow, estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande’”, contó la tiktoker.

Luego habló de lo que la familia le contó acerca de Diego: “Hace ocho años aproximadamente saliendo de un concierto, algo pasó en su memoria y la empezó a perder progresivamente, él tiene una hija y una esposa que vive en Alemania. Ahora no recuerda ni cómo se llama, pero toca muy bien la flauta, tiene afinidad por los instrumentos musicales”.

Por último, señaló que la gente que ha visto el video y supo del caso que le ha ayudado compartiendo fotos del hombre para dar con su paradero: “Hay gente que ha sentido por los demás y me han dicho que lo han visto y me mandan mensajes de dónde está y poco a poco vamos recopilando la información, se dice que estaría en Huaquillas, (límite con Perú)”.

En Club de Prensa Ecuador los periodistas Francisco Javier Montenegro y Jeff Sanguña hablaron de lo que deben hacer las autoridades ecuatorianas, colombiana y hasta las peruanas para dar con el paradero de Diego Londoño y devolverlo a su familia