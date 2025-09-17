NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
TikTok

Estas son las empresas de EE. UU. que serían las propietarias de TikTok si se llega a un acuerdo en la reunión entre Trump y Xi

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
TikTok - AFP
TikTok - AFP
Los presidentes de Estados Unidos y China se reunirán el viernes 19 de septiembre para finiquitar un acuerdo preliminar.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca que existe “un acuerdo sobre TikTok” y que se reunirá el viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, para “confirmarlo”.

“Tenemos un acuerdo sobre TikTok; he llegado a un acuerdo con China. Voy a hablar con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmarlo todo”, dijo Trump el martes antes de partir a una visita de Estado a Gran Bretaña.

o

Según el mandatario republicano, hay “un grupo de empresas muy grandes que quieren comprarlo” y que “odiaría ver que un valor como ese se desperdiciara”.

Un día antes, China había confirmado que ambas partes llamaron el “marco” de un acuerdo que se finalizará en la llamada telefónica entre ambos líderes.

La plataforma de videos cortos es propiedad de la empresa china ByteDance, pero una ley federal en Estados Unidos exige su venta o su prohibición alegando motivos de seguridad nacional.

La legislación fue instaurada para enfrentar las preocupaciones de seguridad nacional sobre la empresa matriz china y sus posibles vínculos con el gobierno chino, acusaciones que la compañía ha negado reiteradamente y ha impugnado diversas restricciones ante un tribunal federal.

El martes, Trump extendió un retraso en la aplicación de dicha prohibición contra TikTok en Estados Unidos hasta el 16 de diciembre, lo que marca el cuarto aplazamiento de la ley que busca la venta de la plataforma.

o

De acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo contempla que TikTok estaría controlado por un consorcio de inversores que incluye al gigante de la nube Oracle y a la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, y los propietarios chinos mantendrían menos del 20 por ciento del negocio estadounidense, de acuerdo con la ley.

Por otro lado, los actuales inversores estadounidenses de la empresa matriz ByteDance, incluidos Susquehanna International, KKR y General Atlantic, serían parte del grupo que poseería aproximadamente el 80 por ciento de la nueva empresa.

El marco del acuerdo se negoció durante una mesa de conversaciones en Madrid (España) entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Temas relacionados:

TikTok

Prohibición TikTok

Estados Unidos

Redes sociales

China

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Economía

Ver más
Colombia podría ser una de las mayores economías del mundo | Foto Canva
Colombia

Colombia podría convertirse en una de las principales economías del mundo, según proyecciones

Elon Musk - AFP
Elon Musk

La propuesta de incentivo de Tesla para Elon Musk con la que alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes y lo convertiría en el primer billonario del mundo

Dólar y peso argentino (Canva)
Argentina

Gobierno de Milei anuncia intervención en el mercado cambiario para contener subida del dólar

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cumbre Anual Concordia 2025
Concordia

La Cumbre Anual Concordia 2025 se prepara para dar comienzo en septiembre a su edición número 15 en Nueva York

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro respondió al papel que jugaría Colombia ante una supuesta invasión estadounidense en Venezuela: “Asesinos de masas se adueñarán de territorios”

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
El Salvador

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

NASA ahora en Netflix | Foto EFE
Nasa

Netflix transmitirá misiones de la NASA en vivo y sin costo extra: así podrá ver el espacio desde su pantalla

Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
Javier Milei

¿Cómo se explica la derrota de Javier Milei en recientes elecciones en provincia de Buenos Aires?

Régimen de Maduro

Cabello amenazó con "apretar" a María Corina Machado pero se ensaña contra sus colaboradores y presos políticos

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

"Sus días están contados, la libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador": congresista republicana María Elvira Salazar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda