Estas son las empresas de EE. UU. que serían las propietarias de TikTok si se llega a un acuerdo en la reunión entre Trump y Xi

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca que existe “un acuerdo sobre TikTok” y que se reunirá el viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, para “confirmarlo”.

“Tenemos un acuerdo sobre TikTok; he llegado a un acuerdo con China. Voy a hablar con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmarlo todo”, dijo Trump el martes antes de partir a una visita de Estado a Gran Bretaña.

VEA TAMBIÉN Tik Tok se convierte en socio oficial del Festival de Cannes o

Según el mandatario republicano, hay “un grupo de empresas muy grandes que quieren comprarlo” y que “odiaría ver que un valor como ese se desperdiciara”.

Un día antes, China había confirmado que ambas partes llamaron el “marco” de un acuerdo que se finalizará en la llamada telefónica entre ambos líderes.

La plataforma de videos cortos es propiedad de la empresa china ByteDance, pero una ley federal en Estados Unidos exige su venta o su prohibición alegando motivos de seguridad nacional.

La legislación fue instaurada para enfrentar las preocupaciones de seguridad nacional sobre la empresa matriz china y sus posibles vínculos con el gobierno chino, acusaciones que la compañía ha negado reiteradamente y ha impugnado diversas restricciones ante un tribunal federal.

El martes, Trump extendió un retraso en la aplicación de dicha prohibición contra TikTok en Estados Unidos hasta el 16 de diciembre, lo que marca el cuarto aplazamiento de la ley que busca la venta de la plataforma.

VEA TAMBIÉN “Estamos tan de vuelta”: la Casa Blanca abrió cuenta en TikTok en medio de la disputa legal en Estados Unidos o

De acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo contempla que TikTok estaría controlado por un consorcio de inversores que incluye al gigante de la nube Oracle y a la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, y los propietarios chinos mantendrían menos del 20 por ciento del negocio estadounidense, de acuerdo con la ley.

Por otro lado, los actuales inversores estadounidenses de la empresa matriz ByteDance, incluidos Susquehanna International, KKR y General Atlantic, serían parte del grupo que poseería aproximadamente el 80 por ciento de la nueva empresa.

El marco del acuerdo se negoció durante una mesa de conversaciones en Madrid (España) entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.