Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un aviso confidencial al Congreso del país en el que aseguró que la nación está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de la droga.

Esta nueva medida en medio de las tensiones con el régimen de Venezuela abriría un nuevo capítulo contra el Cartel de los Soles, mismo del que Estados Unidos señala a Nicolás Maduro como su líder.

Así lo dio a conocer el medio The New York Times, que tuvo acceso a dicho documento, en el que, además, asegura que deberían considerarse acciones legítimas los ataques a las embarcaciones en el Caribe sospechosas de llevar drogas a Estados Unidos y en los que hubo 17 muertos.

La medida daría aún más peso a la lucha contra las drogas que ha mencionado Trump en varias ocasiones y en contra de organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

En paralelo, el régimen realiza entrenamientos militares y denuncia "incursiones" de aviones estadounidenses, lo que ha aumentado la tensión en el sur del Caribe en las últimas horas.

Mario Carvajal Cabal, profesor de relaciones internacionales con énfasis en estudios de seguridad, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del anuncio del Gobierno Trump.