NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Mario Carvajal Cabal, profesor de relaciones internacionales con énfasis en estudios de seguridad, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un aviso confidencial al Congreso del país en el que aseguró que la nación está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de la droga.

Esta nueva medida en medio de las tensiones con el régimen de Venezuela abriría un nuevo capítulo contra el Cartel de los Soles, mismo del que Estados Unidos señala a Nicolás Maduro como su líder.

Así lo dio a conocer el medio The New York Times, que tuvo acceso a dicho documento, en el que, además, asegura que deberían considerarse acciones legítimas los ataques a las embarcaciones en el Caribe sospechosas de llevar drogas a Estados Unidos y en los que hubo 17 muertos.

La medida daría aún más peso a la lucha contra las drogas que ha mencionado Trump en varias ocasiones y en contra de organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

En paralelo, el régimen realiza entrenamientos militares y denuncia "incursiones" de aviones estadounidenses, lo que ha aumentado la tensión en el sur del Caribe en las últimas horas.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga "doctorado" mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Planta Zaporiyia
Ucrania

Ucrania acusa a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica

Foto: U.S. Southern Command
Ejército

Con sonido de reloj de fondo, el Comando Sur de los Estados Unidos publica video de ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe

Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Investigan muerte de exconcursante de Miss Universo Jamaica - Foto Canva
Miss Universo

Conmoción en el mundo de la belleza por la misteriosa muerte de exconcursante de Miss Universo Jamaica a los 26 años

Independiente del Valle eliminó al Once Caldas de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras perder por penaltis ante Independiente del Valle

Elvis Presley - EFE
Elvis Presley

Mujer fue condenada a más de 4 años de prisión por intentar apropiarse de la casa de Elvis Presley

Sergio Busquets | Foto: EFE
Futbolistas

El emotivo video con el que el español Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol tras más de 20 años de carrera y 36 títulos

Selección de Venezuela - Foto; EFE
La Vinotinto

"Quiero realizar un cambio de alto rendimiento y crear una mentalidad ganadora": exjugador se postula para dirigir a La Vinotinto tras debacle en Eliminatorias

