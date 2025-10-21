NTN24
Expertos de la ONU condenan acciones encubiertas de EE. UU. por "violación de soberanía venezolana"

octubre 21, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Laura Talero Rojas
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto EFE
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto EFE
Por medio de un informe expertos de la ONU condenan la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron el martes que las acciones encubiertas y las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza armada contra Caracas "violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU".

o

Cabe recalcar que el presidente Donald Trump manifestó que Estados Unidos enfrenta una guerra contra el narcotráfico, esto lo ha llevado a desplegar equipo militar en el Caribe y a atacar seis lanchas que presuntamente cargaban drogas en aguas internacionales.

Hasta el momento estos ataques han dejado 27 muertos. Sin embargo, esto no termina ahí ya que recientemente Trump amenazó con comenzar ataques terrestres y autorizó operativos de la CIA en Venezuela.

Así lo informo el 15 de octubre el diario estadounidense The New York Times. De acuerdo con el medio en mención, la información fue confirmada por funcionarios estadounidenses y se considera como el último movimiento de la Administración Trump para presionar al régimen de Venezuela.

La nueva autoridad permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el Caribe”, puntualizó el diario norteamericano.

Asimismo, Exagente de la CIA comentó para NTN24 que "La CIA está autorizada a obtener inteligencia y a mantener enlaces con otros países y servicios de inteligencia (...) Para hacer algo más necesita una autorización especial para acción encubierta (...) En ese caso, pueden hacer más, como contactos con la oposición (...) Lo pueden usar como un elemento más de presión contra Maduro"

Sin embargo, "estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los aviones internos ni amenazar con usar la fuerza armada contra otro país", declararon tres expertos independientes de la ONU en un comunicado.

o

También advirtieron que "estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe".

Actualmente, la Administración del presidente Trump tiene desplegados a 10.000 soldados, la mayoría en bases en Puerto Rico. Asimismo, tiene desplegado a un contingente de marines y ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe.

