NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Petróleo

Armada del régimen escolta buques tras bloqueo de Trump a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, según The New York Times

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Buques petroleros se ven al atardecer en el Mar Caribe frente a la costa de Puerto La Cruz, Venezuela - AFP
Buques petroleros se ven al atardecer en el Mar Caribe frente a la costa de Puerto La Cruz, Venezuela - AFP
El informe periodístico precisó que no hay claridad si los buques están en la lista de sancionados por Estados Unidos.

El diario estadounidense The New York Times informó que varios buques con derivados del petróleo de Venezuela zarparon de la costa este de la nación sudamericana escoltados durante la noche del martes y la mañana de este miércoles, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “bloqueo” a los petroleros sancionados que operen en la zona.

El medio de comunicación citó datos de seguimiento de buques y tres personas familiarizadas con el asunto.

o

De acuerdo con informes de dos de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto, las embarcaciones, que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo salieron desde el Puerto de José hacia a los mercados de Asia.

En ese sentido, el diario precisa que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la escolta a los buques como una medida a las amenazas del presidente Trump.

Un funcionario estadounidense, a quien el periódico llamó como “tercera persona familiarizada con el asunto”, dijo que Estados Unidos “tenía conocimiento de las escoltas y estaba considerando diversas medidas”, aunque se negó a entregar más detalles sobre esas posibles acciones.

o

Por otro lado, en el informe periodístico se indicó que no hay claridad si los buques están entre la lista de buques sancionados por Estados Unidos, lo que los hacía vulnerables a la amenaza de bloqueo del mandatario norteamericano.

Este miércoles, luego del anuncio de Trump, la estatal Petróleos de Venezuela, conocida PDVSA, dijo que "que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad".

"Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas", dijo la compañía en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este miércoles el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, tras la reciente incautación de un buque petrolero venezolano anunciada por el propio mandatario la semana pasada.

“No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar. Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho tiempo, nos lo quitaron ilegalmente”, pronunció, ante la prensa, el mandatario de la unión americana.

Un día antes, el propio Trump mencionó que la decisión responde al “robo de activos estadounidenses” y designó al régimen venezolano como una organización terrorista extranjera.

