Exteniente venezolano llama desde el mar Caribe a militares del régimen que quieran rendirse o entregar a sus "jefes narcoterroristas": "El momento de decidir es ahora”

El exteniente coronel venezolano Guillermo Beltrán Vielma publicó en su Instagram un video en el que invita desde el mar Caribe a las Fuerzas Militares del régimen de Nicolás Maduro a "respaldar el camino cívico y pacífico hacia la libertad" con información relevante que a la larga significaría el fin de la situación vivida en Venezuela.

El mensaje de Beltrán se da en medio de la tensión generada por el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe que busca hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, que Washington declaró una organización terrorista encabezada por Maduro.

"A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, pero en especial a la Aviación Militar Venezolana, otrora Fuerza Aérea: justo aquí, en el mar Caribe, está desplegada la amenaza real, creíble, falsable y capaz de imponer la disuasión directa y necesaria al narcotráfico que transita por Venezuela. Jóvenes oficiales, muchos de ustedes aún mantienen sus principios, su honor y valentía moral", expresó Beltrán.

El militar retirado aseguró también que los efectivos del régimen "serán necesarios y protagonistas del renacimiento de una fuerza armada nueva y digna", por lo que les pide "no hundirse en las tinieblas junto a aquellos que el mundo entero ya ha señalado como narcoterroristas", recordando la recompensa de la Casa Blanca por información sobre Maduro.

"Si ustedes no son criminales, tienen la opción valiente y patriótica de entregar a esos jefes narcoterroristas. Aunque la decisión sea titánica, es coherente con la ley y con el deber. La presencia de una fuerza militar aeronaval con gran poder de fuego, justo al frente del Caribe venezolano, genera una enorme presión psicológica y una situación de gran vulnerabilidad", afirmó.

Beltrán recomendó entonces a los actuales militares buscar mecanismos de negociación que permitan "una salida digna y humana para evitar lo peor", pues cada día que pasa, "las decisiones erradas de los jefes narcoterroristas, dictadas por la desesperación y la cobardía, contribuyen a su desgaste y se debilitan mucho más de lo que ya es habitual en Venezuela".

Desde su cuenta en la que tiene más de 50 mil seguidores, les pidió tener en cuenta que "no les deben lealtad vertical a unos delincuentes y menos aún cumplir órdenes ilegales, porque muchos de ustedes ya están registrados y con pruebas".

El exintegrante de las Fuerzas venezolanas manifestó que la lealtad es "con la constitución, con el pueblo y su familia", por lo que insistió en buscar una salida para abrir caminos distintos "antes de que sea demasiado tarde", teniendo en cuenta las decisiones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

"Ya prácticamente serán declarados objetivos militares o van a terminar en tribunales internacionales. Toda responsabilidad y corresponsabilidad recae en ustedes, no solo por lo que hagan, sino también por lo que dejen de hacer", advirtió.

Asimismo, Beltrán anticipó que "el Estado mayor de la Fuerza Armada Venezolana en el exilio "ya está conformado, trabajando y preparado para actuar", pero aclaró que no estaba tratando de promover la violencia, pues existen, según dijo, factores más importantes.

El momento de decidir es ahora. Quienes asuman con responsabilidad podrán preservar a su familia, su honor y su patria. La valentía también es elegir el camino cívico y responsable para ponerse del lado correcto de la historia.

En esa misma línea, invitó a las fuerzas armadas a "apoyar y reconocer al presidente electo Edmundo González Urrutia y a nuestra líder, María Corina Machado Parisca", al tiempo que advirtió que era necesario que en estos momentos todos los venezolanos actuaran "con precaución".

"La decisión histórica está ante nosotros. A los pilotos militares, no usen sus aeronaves para apoyar a los narcoterroristas. Deberían actuar con honor y amor a la patria", dijo Beltrán, antes de compartirles las coordenadas necesarias para proceder con su invitación.

"La próxima vez que despeguen, coloquen Rumbo 022°, distancia 476 millas náuticas, transponder 7700, transmite en inglés o en español en frecuencia 121.5 y aproximación directa a la pista 07/25 en la estación naval Roosevelt Road en la Ceiba, Puerto Rico. Enciende las luces de tu avión, que alguien te va a contactar y sabrá de qué se trata", señaló.