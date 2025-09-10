Liberan a persona detenida por el asesinato de Charlie Kirk, activista y aliado político de Trump, que murió tras ser baleado en Utah

La persona que había sido detenida durante la investigación por el asesinato del activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk fue puesta en libertad.

Así lo dio a conocer mediante las redes sociales el director del FBI, Kash Patel, horas después de haber anunciado su arresto en Utah este miércoles 10 de septiembre.

VEA TAMBIÉN FBI detiene a sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk en Estados Unidos o

"El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", escribió Patel en la plataforma X.

Charlie Kirk, un aliado político del presidente Donald Trump, falleció este miércoles tras ser baleado durante un evento en la Utah Valley University. El activista de 31 años fue víctima del ataque cuando participaba como orador en dicha institución ubicada al oeste del país

Videos grabados en el lugar de los hechos muestran a Kirk hablando bajo una carpa frente a decenas de personas, cuando de repente se escucha el sonido de un único disparo.

VEA TAMBIÉN Murió Charlie Kirk, activista y aliado político de Donald Trump, tras ser baleado en Utah o

Posteriormente, la grabación muestra al activista desplomándose en su silla, mientras que se oyen gritos de pánico entre el público y personas que corren para salvaguardarse.

La muerte del activista fue confirmada por el perdiste Trump mediante su plataforma de redes sociales Truth, donde describió a Kirk como "grande" y "legendario".

"El Grande, e incluso el legendario Charlie Kirk, está muerto", escribió Trump en dicha plataforma, donde envió su "sentido pésame" a sus familiares.

"Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros", agregó.

En un mensaje posterior, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país por el asesinato del activista.