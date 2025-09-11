Tras la muerte de Charlie Kirk, Trump apuntó contra la "izquierda radical" y la acusó de comparar a estadounidenses "con nazis y los peores asesinos en masa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó contra la retórica de la 'izquierda radical' de haber contribuido al asesinato a tiros de uno de sus aliados políticos, el influencer Charlie Kirk.

Kirk, de 31 años, falleció luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.

Aunque no se conoce la identidad del atacante y tampoco los motivos que lo llevaron a ejecutar el asesinato, el presidente Trump apuntó contra la "izquierda radical" y la acusó de comparar estadounidenses con los "peores asesinos del mundo".

"Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie, con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato", añadió.

El mandatario prometió que su gobierno "encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan".

Al igual que Trump, varias figuras de la derecha estadounidense se refirieron a Kirk como un "mártir" caído por la defensa de los valores conservadores y cristianos.

"El Grande, e incluso legendario Charlie Kirk está muerto", anunció Trump en su red Truth Social.

"Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", agregó.

El tiroteo ocurrió cerca del mediodía durante un evento organizado por el movimiento Turning Point USA, cofundado por Kirk, al que asistieron unas 3.000 personas.

Videos que circularon en redes sociales muestran a Kirk sentado en una silla en una tarima cuando es impactado, y su cuerpo se desliza a un lado.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que el disparo probablemente vino de un techo, y que las cámaras del circuito cerrado registraron a un sospechoso "vestido con ropas oscuras".