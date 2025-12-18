Lula ofreció al presidente Trump mediar ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que estaba dispuesto a mediar entre Estados Unidos y Venezuela para "evitar un conflicto armado".

Lula dijo a los periodistas que Brasil estaba "muy preocupado" por la creciente crisis entre Venezuela y Estados Unidos.

El izquierdista de 80 años afirmó que le había dicho al presidente estadounidense, Donald Trump, que "las cosas no se resolverían disparando, que era mejor sentarse alrededor de una mesa para encontrar una solución".

Dijo que había ofrecido la ayuda de Brasil a ambos líderes para "evitar un conflicto armado aquí en América Latina" y podría hablar nuevamente con Trump antes de Navidad para reforzar esta oferta "para que podamos tener un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida".

"Estoy a disposición tanto de Venezuela como de EE.UU. para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", declaró.

La administración de Trump acusa a Nicolás Maduro de Venezuela de liderar un cartel de narcotráfico.

Washington ha llevado a cabo ataques mortales contra presuntos barcos transportistas de drogas, ha confiscado un petrolero y ha impuesto sanciones a familiares de Maduro.

Trump también ha supervisado un importante despliegue militar frente a las costas de Venezuela y esta semana declaró un bloqueo de "buques petroleros sancionados" hacia y desde Caracas.

Maduro afirma que Estados Unidos busca un cambio de régimen en lugar de su objetivo declarado de detener el narcotráfico.

Lula dijo que le preocupaba lo que había detrás de la campaña estadounidense.

"No puede tratarse solo de derrocar a Maduro. ¿Qué otros intereses desconocemos aún?", dijo, añadiendo que desconocía si se trataba del petróleo venezolano, de minerales críticos o de tierras raras.

"Nadie dice nunca concretamente por qué es necesaria esta guerra".

De la misma manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este jueves buscar una solución pacífica a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con participación de los países de América Latina y el mundo que deseen sumarse al esfuerzo diplomático.

"Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención" estadounidense en el país sudamericano, afirmó la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matutina.