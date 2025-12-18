NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula ofreció al presidente Trump mediar ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Lula da Silva, presidente de Brasil, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Lula da Silva, presidente de Brasil, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum también se ofreció a buscar una “solución pacífica” a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que estaba dispuesto a mediar entre Estados Unidos y Venezuela para "evitar un conflicto armado".

Lula dijo a los periodistas que Brasil estaba "muy preocupado" por la creciente crisis entre Venezuela y Estados Unidos.

El izquierdista de 80 años afirmó que le había dicho al presidente estadounidense, Donald Trump, que "las cosas no se resolverían disparando, que era mejor sentarse alrededor de una mesa para encontrar una solución".

o

Dijo que había ofrecido la ayuda de Brasil a ambos líderes para "evitar un conflicto armado aquí en América Latina" y podría hablar nuevamente con Trump antes de Navidad para reforzar esta oferta "para que podamos tener un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida".

"Estoy a disposición tanto de Venezuela como de EE.UU. para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", declaró.

La administración de Trump acusa a Nicolás Maduro de Venezuela de liderar un cartel de narcotráfico.

Washington ha llevado a cabo ataques mortales contra presuntos barcos transportistas de drogas, ha confiscado un petrolero y ha impuesto sanciones a familiares de Maduro.

Trump también ha supervisado un importante despliegue militar frente a las costas de Venezuela y esta semana declaró un bloqueo de "buques petroleros sancionados" hacia y desde Caracas.

Maduro afirma que Estados Unidos busca un cambio de régimen en lugar de su objetivo declarado de detener el narcotráfico.

Lula dijo que le preocupaba lo que había detrás de la campaña estadounidense.

"No puede tratarse solo de derrocar a Maduro. ¿Qué otros intereses desconocemos aún?", dijo, añadiendo que desconocía si se trataba del petróleo venezolano, de minerales críticos o de tierras raras.

"Nadie dice nunca concretamente por qué es necesaria esta guerra".

o

De la misma manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este jueves buscar una solución pacífica a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con participación de los países de América Latina y el mundo que deseen sumarse al esfuerzo diplomático.

"Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención" estadounidense en el país sudamericano, afirmó la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matutina.

Temas relacionados:

Luiz Inácio Lula Da Silva

Nicolás Maduro

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Política

Ver más
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Diosdado Cabello, PSUV - Foto AFP
Premio Nobel de la Paz

Diosdado Cabello encabezará marcha el mismo día de la entrega del Nobel a Machado: "Tenemos el mejor de los premios: el pueblo"

Gabriel Boric y José Antonio Kast - Foto: AFP
Gabriel Boric

"Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino": el mensaje de Gabriel Boric tras el encuentro con José Antonio Kast

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, papa León XIV y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Papa León XIV

Papa León XIV instó a EE. UU. a evitar la vía militar para sacar Maduro del poder: “Es mejor el diálogo, quizás presión económica”

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité del Nobel (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

En contundente discurso el presidente del Comité del Nobel expone las atrocidades del régimen de Maduro en entrega del Nobel de Paz: "Debe aceptar los resultados electorales y dar un paso al costado"

Stephen Miller, principal asesor de Trump - Foto EFE
Donald Trump

"El sudor y el ingenio estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela": EE. UU. asegura que el chavismo expropió compañías petroleras y utilizó su dinero para financiar el terrorismo

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

“Bolsonaro usó un soldador para intentar abrir la tobillera y eso es muy grave para la justicia brasilera”: Experto tras envío a prisión del expresidente

Espacio aéreo de Venezuela . Captura de Flightradar24
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos volvió a advertir sobre "la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela"

Carlos Suárez, cantante del grupo Mi Amigo Scott, se electrocutó en pleno concierto / FOTO: Captura de video
Música

Susto en un concierto de rock cuando el cantante de la banda se electrocutó con el micrófono durante su presentación: “Estuve paralizado siete segundos”

Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte de Alfredo Díaz, régimen sacó del Helicoide a un grupo de presos políticos en traje amarillo, entre ellos al periodista Rory Branker

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre