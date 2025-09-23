NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Asamblea General de la ONU

Funcionarios estadounidenses abandonaron el recinto de la Asamblea de la ONU durante el discurso del presidente Petro

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Funcionarios estadounidenses abandonan el recinto de la ONU en medio del discurso de Petro / FOTO: EFE
El mandatario colombiano estaba hablando de la política exterior de Trump hacia Colombia y Venezuela cuando los funcionarios se retiraron.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió a la Asamblea General de la ONU para hablar acerca de lo que sucede en el Mar Caribe ante la alta tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela y pidió abrir un "proceso penal" contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar "la orden" de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes donde han muerto "jóvenes pobres" y sin "armas para defenderse".

Estados Unidos ha lanzado en las últimas semanas al menos tres acciones ofensivas contra embarcaciones que presuntamente se dirigían a su país con drogas desde Venezuela, en hechos que según Trump han dejado como mínimo 14 fallecidos.

Sin embargo, mientras el mandatario colombiano se dirigía a los presentes en la asamblea, se detalló que varios funcionarios de la delegación estadounidense se retiraron del recinto, mostrando falta de interés en las palabras de Petro.

Esto ocurrió mientras Petro hablaba de la política exterior de Estados Unidos sobre Colombia y Venezuela: “No sé si Trump sepa, pero su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”.

Además, Petro, que en 2026 dejará el poder, se defendió tras la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas al afirmar que su administración ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda.

"Aquí están los consumidores", agregó y señaló que Trump tiene supuestamente asesores que están "aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia".

Estados Unidos es el principal aliado comercial y militar de Colombia, pero desde la llegada al poder de Trump, las relaciones con el gobierno de Petro se han resquebrajado por discrepancias en temas como la migración y los aranceles impuestos por Trump.

