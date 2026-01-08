Gobierno colombiano afirma que Petro y Trump acordaron realizar “acciones conjuntas” para combatir al ELN

Este jueves, el gobierno colombiano confirmó que el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron realizar acciones “conjuntas” para combatir a la guerrilla del ELN.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que durante la llamada que sostuvieron los mandatarios el miércoles, ambos se comprometieron a “a hacer acciones conjuntas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

Según Benedetti, Petro solicitó ayuda a Trump para "golpear duro al ELN", pues los guerrilleros "siempre terminaban en Venezuela" tras combates con la fuerza pública colombiana.

"Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no", sostuvo el funcionario colombiano a los medios.

Por eso, es necesario que "también sean atacados en la retaguardia" en Venezuela.

Benedetti afirmó que Petro informó a Trump sobre la visita de Rodríguez a la capital colombiana y se ofreció como un "mediador" en las comunicaciones entre Washington y Caracas.

Además, reafirmó que Colombia reconoce a la sucesora de Maduro como mandataria interina.

Esto se da luego de la llamada que sostuvieron Petro y Trump el miércoles tras meses de tensión entre ambos gobiernos y que aumentó tras la captura de Maduro.

La Casa Blanca confirmó la llamada a NTN24 y luego se conocieron imágenes del momento en que tuvo lugar la conversación.

Petro aprovechó una movilización que convocó por el "respeto de la soberanía", este miércoles, para hablar sobre la llamada con Trump.

“Le mostré los datos y le dije que el gobierno de Duque duplicó los sembrados. Le hablé de que con Maduro se habían coordinado operaciones conjuntas, el allá y yo acá, en el Catatumbo", aseveró.