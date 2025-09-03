NTN24
Ejército de Colombia

"Grave agresión contra la vida e integridad de nuestros soldados": Ejército colombiano reporta violento ataque del que fueron víctimas dos militares durante operación antinarcóticos

septiembre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Ejército Nacional de Colombia - Fotos EFE
El ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables.

El Ejército Nacional de Colombia reportó en la noche de este miércoles un violento ataque en el que dos militares resultaron gravemente heridos tras ser rociados con gasolina y luego quemados "por un grupo de civiles" durante una operación antinarcóticos en el sureste Colombia.

Las tropas del batallón de Infantería número 25 realizaban una operación para destruir un laboratorio de pasta base de cocaína en un municipio rural del Putumayo, departamento fronterizo con Ecuador.

Allí "se presentó una asonada por parte de un grupo de civiles, quienes atacaron con fuego" a los uniformados para "impedir el procedimiento", informaron las fuerzas militares en un comunicado, en el que responsabilizaron a la guerrilla Comandos de Frontera.

Un oficial y un soldado tienen quemaduras de gravedad "tras ser rociados con gasolina" y son atendidos en un hospital en Florencia, Caquetá, donde reciben atención médica especializada.

"Estas acciones constituyen una grave agresión contra la vida e integridad de nuestros soldados y representan una flagrante violación a los Derechos Humanos, toda vez que los uniformados cumplían estrictamente con el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad", comunicó el Ejército colombiano.

El ejército aseguró que denunciará ante la justicia a los Comandos de Frontera, una disidencia que se apartó del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, por "las agresiones cometidas" y por el "constreñimiento de la población civil" en esa zona.

El grupo, que opera en Colombia y Ecuador, negocia la paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro sin mayores avances.

"Criminales intentaron quemar vivos a dos militares", denunció el miércoles en X el ministro de Defensa Pedro Sánchez y aseguró que los autores "no son ni campesinos, ni comunidades (...) Son criminales y narcos".

Sánchez anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de la que desde ya fue calificada como una "acción criminal".

Los ataques de la población civil contra uniformados en zonas remotas controladas por las guerrillas son cada vez más frecuentes en Colombia, que atraviesa su peor crisis de seguridad en la última década por la violencia de los grupos criminales que se lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

En mayo, los Comandos de Frontera fueron señalados por autoridades de Ecuador como responsables de matar a 11 militares en un ataque con fusiles y granadas durante una operación contra la minería ilegal en ese país.

La fiscalía colombiana capturó en febrero a Andrés Rojas, alias 'Araña', líder del grupo armado y negociador de paz, en medio de una reunión con delegados del Gobierno.

La fiscalía asegura que está involucrado en el "envío reciente de cocaína a los Estados Unidos" y es solicitado en extradición por ese país.

De acuerdo con cálculos de inteligencia militar, se estima que Colombia tiene actualmente unos 22.000 guerrilleros y narcos en armas.

