Jueves, 16 de octubre de 2025
Habla la madre de un trinitense que habría muerto en último ataque de Estados Unidos contra "narcolancha" cerca de costas venezolanas

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
La investigación comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos compatriotas en la embarcación.

La Policía de Trinidad y Tobago informó el miércoles que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en el último ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que navegaba frente a las costas de Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes la muerte de seis personas en este ataque se suma a al menos otros cuatro desde que Washington desplegó en agosto los buques militares cerca de las costas venezolanas con el argumento de combatir el narcotráfico.

La investigación de la policía trinitense comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos compatriotas en la embarcación.

La Policía, sin embargo, no ha podido confirmar o desmentir la información. Entre tanto, la madre de uno de los presuntos fallecidos ha reclamado por el ataque.

"La ley del mar es que si ves un barco, se supone que debes detener el barco e interceptarlo, no solo volarlo", dijo vía telefónica a la AFP Lenore Burnley, madre de Chad Joseph de 26 años y quien presuntamente falleció en el ataque del martes.

Burnley dijo que unos conocidos en Venezuela llamaron a los abuelos de Joseph en Las Cuevas y les habían dicho que estaba en el barco.

Joseph era un pescador que había estado en Venezuela durante los últimos tres meses, señaló Burnley desde su casa en Matelot, también en la costa norte de Trinidad, la isla principal del archipiélago, ubicada a solo diez kilómetros de Venezuela.

"También tiene gente que conoce. Venezuela está a tiro de piedra de aquí, sabes cuánta gente de aquí tiene familia allá y se va", añadió la madre. "Veo gente publicando todo tipo de cosas irrespetuosas y despectivas en redes sociales, y no me gusta. No lo conocen, ¿y por qué lo juzgan?", añadió sobre las acusaciones de narcotráfico.

Según medios, el otro fallecido también era pescador y habitante de Las Cuevas. Era conocido como Samaroo.

