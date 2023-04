Hallan muerta a cantante promesa de Colombia en el cuarto de un hotel en Miami

Hay luto en la industria musical de Colombia por la muerte de Camila Sterling, una joven promesa de la música urbana, quien fue encontrada sin vida en la bañera de un lujoso hotel en Miami Beach.

Si bien el cadáver fue encontrado el pasado 30 de marzo, solo un mes después las autoridades hicieron pública la identidad de la persona fallecida.

De acuerdo con la información revelada por el medio Daily Mail, la joven de 24 años estaba en un cuarto alquilado por el ejecutivo musical David Bolno, un reconocido ejecutivo que ha ganado fama por trabajar con grandes figuras de la música, como Drake y Justin Bieber.

Según lo dicho por Bolno, la colombiana se alojó allí porque estaba "produciendo música" y tenía planeado firmar un contrato. Además, negó tener que ver con su muerte, pues la última vez que estuvo con ella fue en ese cuarto de hotel, pero él se había marchado y ella estaba todavía viva.

"Me había ido de la habitación a primera hora de la mañana, así que no estaba allí cuando la encontraron. Fue muy triste, ella era una buena persona. La dejé quedarse allí, no más", aseguró el hombre de 46 años.

Los primeros indicios de la investigación alrededor de la muerte de Camila Sterling apuntan a un posible exceso de drogas, pues en la habitación hallaron rastros de una sustancia química.

"Hay una investigación de muerte abierta pendiente del informe de toxicología de la oficina del médico forense para determinar la causa oficial del deceso", dijo un portavoz de la Policía.

La joven colombiana nació en Bogotá y a los 14 años se fue del país en busca de un mejor futuro, estudió Comunicación Social, pero decidió dedicarse a su mayor pasión que era la música y justo este año, había visto la luz su canción ‘Hookah’ con la que estaba empezando a darse a conocer en la industria.