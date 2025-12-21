NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Honduras

Honduras: la presidente del CNE denuncia "grave retraso" en el recuento de votos de las presidenciales

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Jornada electoral en Honduras - Foto de referencia: EFE
En un amplio galpón, cientos de personas revisan uno a uno los votos que definirán quién ganará las elecciones presidenciales en Honduras, en un proceso cargado de tensión y dramatismo.

En Honduras, Ana Paola Hall, presidente del CNE, denunció que el recuento de votos tiene "grave retraso”.

"Continúan graves retrasos en el escrutinio especial... Existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones", dijo Hall. Asimismo, añadió que existe “un clima de intimidación contra funcionarios electorales".

Al 19 de diciembre, el candidato del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, redujo la ventaja de Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y favorito del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en un apretado recuento de las elecciones generales desarrolladas el 30 de noviembre.

Desde el jueves, funcionarios electorales y representantes de los partidos, protegidos con guantes de látex, analizan cada papeleta con extremo cuidado.

Al margen de los resultados, Héctor Valerio, recién nombrado jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, afirmó el pasado jueves que la institución castrense a la que representa respaldará con determinación la decisión popular expresada en las urnas electorales.

Durante la ceremonia de relevo de mando militar, que se lleva a cabo cada dos años, Valerio aseguró que la misión electoral concluirá con el pleno apoyo de los militares.

En ese sentido, recalcó que “el compromiso de la institución es garantizar, con responsabilidad y firmeza, el respeto a la voluntad popular”.

La definición del vencedor de la contienda electoral depende actualmente de la revisión de actas que presentan inconsistencias, en un contexto marcado por denuncias de “fraude” por parte de los partidos que se encuentran en desventaja en el conteo preliminar.

El Consejo Nacional Electoral informó que tiene como fecha límite el 30 de diciembre para anunciar oficialmente al ganador de las elecciones presidenciales.

Las Fuerzas Armadas de Honduras tienen un rol clave en la historia política del país centroamericano.

Recordemos que dicha nación ya ha experimentado varios golpes de Estado, incluido el de 2009 que derrocó al entonces mandatario Manuel Zelaya, esposo de la actual presidente, Xiomara Castro.

