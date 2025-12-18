Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras asegura que apoyará con "firmeza" el resultado de las elecciones presidenciales

Héctor Valerio, recién nombrado jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, afirmó este jueves que la institución castrense a la que representa respaldará con determinación el resultado de las elecciones presidenciales, cuyo ganador aún no ha sido definido, a dos semanas de celebrados los comicios.

VEA TAMBIÉN La presidente de Honduras dice que expresidente indultado por Trump planifica “un golpe” contra su Gobierno o

Durante la ceremonia de relevo de mando militar, que se lleva a cabo cada dos años, Valerio aseguró que la misión electoral concluirá con el pleno apoyo de los militares a la decisión expresada por la ciudadanía en las urnas.

En ese sentido, recalcó que “el compromiso de la institución es garantizar, con responsabilidad y firmeza, el respeto a la voluntad popular”.

La definición del vencedor de la contienda electoral depende actualmente de la revisión de actas que presentan inconsistencias, en un contexto marcado por denuncias de “fraude” por parte de los partidos que se encuentran en desventaja en el conteo preliminar.

Sin embargo, el proceso de escrutinio aún no ha comenzado, ya que requiere la participación de representantes de los partidos políticos, y hasta el momento ninguna de las tres fuerzas en competencia ha designado a sus delegados para supervisar el recuento.

En los resultados parciales, el empresario conservador Nasry Asfura, quien cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, encabeza el conteo con una ventaja inferior a dos puntos porcentuales sobre el candidato Salvador Nasralla.

Tanto Nasralla como la presidenta Xiomara Castro han solicitado un recuento total de los votos, petición que Asfura ha rechazado.

Por su parte, la candidata oficialista Rixi Moncada, que se ubica en tercer lugar con una diferencia considerable respecto a los dos primeros, ha pedido la anulación del proceso electoral.

El Consejo Nacional Electoral informó que tiene como fecha límite el 30 de diciembre para anunciar oficialmente al ganador de las elecciones presidenciales.

Las Fuerzas Armadas de Honduras tienen un rol clave en la historia política del país centroamericano. Recordemos que dicha nación ya ha experimentado varios golpes de Estado, incluido el de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria, Xiomara Castro.