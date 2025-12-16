NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Honduras

La presidente de Honduras dice que expresidente indultado por Trump planifica “un golpe” contra su Gobierno

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández - Fotos AFP
Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández - Fotos AFP
Mediante la plataforma X, Xiomara Castro denunció “una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático”.

La presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunció que el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, planifica “un golpe” contra su Gobierno.

Según dijo Castro mediante su cuenta de X, Hernández “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” del 30 de noviembre, cuyo resultado definitivo está en suspenso mientras se revisan las actas de votación con “inconsistencias”.

o

La mandataria hondureña añadió que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra” su gobierno.

Tras conocerse las declaraciones de la saliente presidente, Hernández negó este martes que vaya a regresar a su país.

“No existe ningún plan de ingreso al país”, afirmó en la misma red social el exmandatario, quien pagaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

Según argumenta, no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento” porque su seguridad y la de su familia “estarían en grave riesgo” ante la “persecución” e “instrumentalización de la justicia”.

o

Cabe mencionar que Nasry Asfura, candidato presidencial del mismo partido que Hernández y apoyado Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.

Ante la demora en los resultados, la presidente Xiomara Castro viene denunciando un “golpe electoral” por la “injerencia” de Trump y la “manipulación” de resultados.

En su mensaje en X donde denunció el supuesto “golpe” contra su Gobierno, Castro llamó a sus seguidores a “concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa (...) para rechazar cualquier intento golpista”.

Temas relacionados:

Honduras

Xiomara Castro

Denuncia

Golpe de Estado

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
UNESCO

El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Régimen venezolano

EE. UU. se pronuncia sobre la muerte del líder opositor venezolano Alfredo Díaz en El Helicoide: "la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro"

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Trump Maduro

"Sus días están contados": Trump vuelve a hacer contundente advertencia sobre el tiempo que le queda a Maduro en el poder

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
UNESCO

El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Régimen venezolano

EE. UU. se pronuncia sobre la muerte del líder opositor venezolano Alfredo Díaz en El Helicoide: "la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro"

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Trump Maduro

"Sus días están contados": Trump vuelve a hacer contundente advertencia sobre el tiempo que le queda a Maduro en el poder

Lionel Messi/ Selección Colombia 2005 - Fotos EFE
Messi

"Lo llamaron loco": importante plataforma iguala a Messi con reconocido jugador del fútbol colombiano

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Ataques rusos en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania dice que un ferri de país de la OTAN y potencia militar resultó dañado tras un reciente ataque ruso

Gustavo Petro - Foto AFP
Gobierno Petro

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre