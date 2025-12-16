La presidente de Honduras dice que expresidente indultado por Trump planifica “un golpe” contra su Gobierno

La presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunció que el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, planifica “un golpe” contra su Gobierno.

Según dijo Castro mediante su cuenta de X, Hernández “planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones” del 30 de noviembre, cuyo resultado definitivo está en suspenso mientras se revisan las actas de votación con “inconsistencias”.

VEA TAMBIÉN Xiomara Castro otorgó amnistía a funcionarios del gobierno de su esposo Manuel Zelaya o

La mandataria hondureña añadió que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra” su gobierno.

Tras conocerse las declaraciones de la saliente presidente, Hernández negó este martes que vaya a regresar a su país.

“No existe ningún plan de ingreso al país”, afirmó en la misma red social el exmandatario, quien pagaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

Según argumenta, no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento” porque su seguridad y la de su familia “estarían en grave riesgo” ante la “persecución” e “instrumentalización de la justicia”.

VEA TAMBIÉN Hondureños cumplen dos semanas sin saber quién será su futuro presidente; en Chile el proceso tomó unas horas o

Cabe mencionar que Nasry Asfura, candidato presidencial del mismo partido que Hernández y apoyado Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.

Ante la demora en los resultados, la presidente Xiomara Castro viene denunciando un “golpe electoral” por la “injerencia” de Trump y la “manipulación” de resultados.

En su mensaje en X donde denunció el supuesto “golpe” contra su Gobierno, Castro llamó a sus seguidores a “concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa (...) para rechazar cualquier intento golpista”.