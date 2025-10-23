Imágenes satelitales muestran cómo terminó el ala este de la Casa Blanca tras demolición por nuevo salón de baile de Trump

Imágenes satelitales mostraron cómo terminó el ala este de la Casa Blanca, la residencia presidencial de Estados Unidos, luego de una demolición ordenada por el presidente Donald Trump para la construcción de un nuevo salón de baile.

Las tomas, pertenecientes a Planet Labs PBC, fueron publicadas este jueves y en ellas se puede ver un parche gris y marrón de escombros en el área que solía estar ocupada por el icónico edificio.

Las imágenes fueron contrastadas con otras fotografías satelitales tomadas hace solo un mes, las cuales mostraron intacta el ala este de la residencia presidencial que albergaba en ese entonces la oficina de la primera dama.

La demolición de esa parte de la Casa Blanca coincidió con la revelación de una lista de donantes para construir el salón, que tiene un coste de 300 millones de dólares, y cuyas lista está integrada por grandes compañías estadounidense como Amazon, Apple, Google, Meta y Lockheed Martin.

Cabe mencionar que la iniciativa generó polémica al tratarse de la demolición de uno de los lugares más icónicos del mundo y porque está resultando mucho más costosa de lo que Trump había anunciado inicialmente.

Y es que cuando el mandatario republicano reveló sus planos en julio, dijo que el nuevo salón "no interferiría con el edificio actual" y que estaría cerca sin tocarlo.

Sin embargo, luego de iniciados los trabajos esta semana, confirmó que lo consultó con arquitectos y que era mejor derribar toda el ala este en lugar de hacer una demolición parcial.

Además, el costo se elevó unos 100 millones más de lo que la Casa Blanca había anunciado en julio, aunque se aseguró que los 300 millones de dólares son la cifra definitiva y que no iba a costarles "un centavo a los contribuyentes".