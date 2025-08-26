Potencia mundial creó una categoría especial de visado y sus residentes se quejan por confusión mediática

Autoridades de una potencia mundial reportaron entre el lunes y el martes que varias de sus ciudades se vieron inundadas de quejas de residentes confundidos por una iniciativa para designarlas como "ciudades natales" de países africanos, tras afirmaciones falsas de que se trataba de una nueva política de inmigración.

Las quejas en cuestión surgieron tras la iniciativa de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) de este mes para promover los intercambios internacionales entre cuatro ciudades japonesas y naciones africanas.

Esto llevó al Gobierno nigeriano a emitir un comunicado en el que afirmaba que Tokio "creará una categoría especial de visado", y algunos medios de comunicación y publicaciones en línea afirmaron que el programa estaba diseñado para la inmigración en Japón.

Una publicación en la plataforma de redes sociales X que afirmaba que la ciudad de Kisarazu "está considerando seriamente entregar la ciudad a los africanos" recibió 4,6 millones de visitas.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, afirmó el martes que tales afirmaciones carecían de fundamento: "No hay planes para promover la aceptación de inmigrantes", declaró a los periodistas.

Los extranjeros solo representan el 3% de la población activa en Japón, pero el mes pasado, el partido Sanseito, partidario de la "prioridad japonesa", obtuvo importantes avances con sus llamamientos a "normas y límites más estrictos" en materia de inmigración.

Las cuatro ciudades del país asiático —Kisarazu, Sanjo, Imabari y Nagai— recibieron miles de quejas de residentes confundidos, según informaron las autoridades.

"Nuestro equipo de 15 funcionarios pasó todo el día de ayer atendiendo cientos de llamadas telefónicas y miles de correos electrónicos de los residentes", declaró a la prensa un funcionario de la ciudad de Sanjo, en el norte del país.

La ciudad ha recibido hasta ahora 350 llamadas telefónicas y 3500 correos electrónicos desde el lunes, según ese trabajador.

En Imabari, otra ciudad ubicada en el oeste de Japón, se recibieron 460 llamadas y 1400 correos electrónicos de residentes preocupados que preguntaban si se trataba de una nueva política de inmigración, de acuerdo con un funcionario local.

Los alcaldes de las cuatro ciudades, por su parte, también emitieron comunicados desmintiendo la falsa afirmación que circuló en redes.

"Nuestras iniciativas consistirán en cooperar en la educación de los jóvenes basada en la disciplina a través del béisbol y el sóftbol, no se trata de un programa que vaya a dar lugar a reubicaciones o inmigraciones", indicó el alcalde de Kisarazu, Yoshikuni Watanabe.

Un funcionario de la ciudad de Kisarazu aseguró que los teléfonos no habían dejado de sonar: "Los residentes están confundidos y no saben qué gobierno dice la verdad", añadió.

La iniciativa "Pueblos africanos" fue presentada por la JICA en la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano celebrada la semana pasada, pero, tras la alerta de inmigración en algunos países del mundo, varios malinterpretaron el proyecto.