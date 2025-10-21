Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

En medio de la creciente confrontación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el exembajador de Colombia en Washington y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, habló con NTN24 sobre la delicada situación diplomática entre ambos países.

VEA TAMBIÉN Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia o

Pinzón relató que sostuvo una reunión en Washington D.C. con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y otros funcionarios estadounidenses, con el objetivo de evitar posibles sanciones contra el gobierno colombiano.

"Aquí llegamos por necesidad en esta ocasión. Colombia es un país demasiado importante y estaba en riesgo la vida de los colombianos en términos de sus empleos y seguridad (…) todo esto producido por un desastre que produce el mismo presidente de Colombia, hoy Petro", afirmó el exministro.

Además, Pinzón aseguró que el mandatario colombiano ha generado un clima de confrontación interna e internacional: “Ha creado un incendio y es feliz haciéndolo”, comentó.

El exembajador explicó que, pese a la tensión diplomática, el encuentro en Washington tuvo resultados positivos. "Hemos logrado que esos aranceles no se vayan a colocar por lo pronto y que de alguna manera se recupere parte de la ayuda en seguridad, que es lo fundamental", señaló.

Sobre su presencia en Estados Unidos, Pinzón manifestó que su visita busca defender los intereses del país. "He venido a actuar y a tomar posición en defensa de Colombia, porque es lo que tenemos que hacer: defender los intereses del país", enfatizó.

Asimismo, expresó su preocupación por la actitud del presidente Petro frente a la situación actual: “Parece que quiere seguir provocando y creando situaciones para que esto ocurra (…) tenemos un presidente que quiere ver al país mal, que se pierdan empleos, oportunidades e ingresos”, advirtió.

VEA TAMBIÉN Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal o

La entrevista también abordó el reciente fallo judicial sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.

“Es una gran noticia. El Tribunal ha tomado una clara decisión de declarar inocente al presidente Uribe de todos los cargos. Es un hombre que se ha jugado la vida por Colombia”, concluyó.