NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista con NTN24, el exembajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha generado una crisis diplomática con Estados Unidos.

En medio de la creciente confrontación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el exembajador de Colombia en Washington y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, habló con NTN24 sobre la delicada situación diplomática entre ambos países.

o

Pinzón relató que sostuvo una reunión en Washington D.C. con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y otros funcionarios estadounidenses, con el objetivo de evitar posibles sanciones contra el gobierno colombiano.

"Aquí llegamos por necesidad en esta ocasión. Colombia es un país demasiado importante y estaba en riesgo la vida de los colombianos en términos de sus empleos y seguridad (…) todo esto producido por un desastre que produce el mismo presidente de Colombia, hoy Petro", afirmó el exministro.

Además, Pinzón aseguró que el mandatario colombiano ha generado un clima de confrontación interna e internacional: “Ha creado un incendio y es feliz haciéndolo”, comentó.

El exembajador explicó que, pese a la tensión diplomática, el encuentro en Washington tuvo resultados positivos. "Hemos logrado que esos aranceles no se vayan a colocar por lo pronto y que de alguna manera se recupere parte de la ayuda en seguridad, que es lo fundamental", señaló.

Sobre su presencia en Estados Unidos, Pinzón manifestó que su visita busca defender los intereses del país. "He venido a actuar y a tomar posición en defensa de Colombia, porque es lo que tenemos que hacer: defender los intereses del país", enfatizó.

Asimismo, expresó su preocupación por la actitud del presidente Petro frente a la situación actual: “Parece que quiere seguir provocando y creando situaciones para que esto ocurra (…) tenemos un presidente que quiere ver al país mal, que se pierdan empleos, oportunidades e ingresos”, advirtió.

o

La entrevista también abordó el reciente fallo judicial sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.

“Es una gran noticia. El Tribunal ha tomado una clara decisión de declarar inocente al presidente Uribe de todos los cargos. Es un hombre que se ha jugado la vida por Colombia”, concluyó.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Trump - Petro

Colombia

Estados Unidos

Gustavo Petro

Donald Trump

Aranceles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Despliegue de EE. UU. en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirmó que los dos sobrevivientes de ataque a "submarino" en el Caribe serán devueltos a sus países de origen: Ecuador y Colombia

DEA | Foto referencia: EFE
DEA

Administración de Control de Drogas de Estados Unidos anuncia amplio operativo contra cartel de droga latinoamericano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Despliegue de EE. UU. en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirmó que los dos sobrevivientes de ataque a "submarino" en el Caribe serán devueltos a sus países de origen: Ecuador y Colombia

Selección Colombia Sub-20 - Foto EFE
Selección Colombia

Cuándo y contra quién jugará Colombia la semifinal del Mundial Sub-20 con una baja muy sensible dentro de su plantilla

DEA | Foto referencia: EFE
DEA

Administración de Control de Drogas de Estados Unidos anuncia amplio operativo contra cartel de droga latinoamericano

Yolanda Villavicencio/ Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Cancillería de Colombia

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Madonna | Foto: EFE
Madonna

La cruda declaración de Madonna en la que reveló que la batalla por la custodia de su hijo Rocco la hizo contemplar el suicidio: “Pensaba que era el fin del mundo”

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda