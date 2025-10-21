NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Miguel Uribe Turbay

Juez condena a segundo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial en Colombia

octubre 21, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Miguel Uribe Turbay | Foto EFE
Un Juez de Bogotá condenó al segundo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado por un juez en las últimas horas. El acusado se llama Carlos Eduardo Mora González.

Según el ente acusador, el hombre asumió su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad en un carro gris modelo Spark. Hasta el momento hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

Eduardo Mora, alias “El Veneco” o “El Venezolano”, se le imputaron los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos. El juez, de Bogotá, lo condenó a 21 años de cárcel.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años de edad, fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

El 7 de julio el precandidato presidencial Uribe Turbay llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

Tras múltiples cirugías, Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto en el centro médico Fundación Santa Fe de Bogotá.

Hasta el momento la fiscalía general de la Nación informó el 27 agosto mediante una nota de prensa que un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) “sancionó” con siete años de cárcel en un centro de atención especializada al menor de 15 años que asesinó al precandidato presidencial.

